Les forces de l'ordre allemandes ont arrêté un individu soupçonné d'avoir perpétré des coups de couteau mortels lors d'un événement musical.

Le suspect a été appréhendé dans un centre pour réfugiés à la suite d'une chasse à l'homme intensive, qui a impliqué des opérations de recherche approfondies dans tout le Nord-Rhine-Westphalie et le déploiement d'unités de forces spéciales. Précédemment, un garçon de 15 ans avait été arrêté en relation avec l'événement, mais il n'avait pas été considéré comme l'auteur présumé.

Récemment, le suspect véritable a été mis en détention. Ils sont actuellement interrogés, et plus d'informations sont recueillies pour déterminer si nous disposons de preuves suffisantes pour soutenir notre affirmation. À ce stade, il ne s'agit plus simplement d'une hypothèse, mais d'un fait plus concret, selon le ministre de l'Intérieur du Nord-Rhine-Westphalie, Herbert Reul, qui a parlé à l'émetteur public allemand ARD dimanche.

Avant l'arrestation, les habitants de la ville de Solingen ont été encouragés à rester vigilants en raison de la présence persistante de l'auteur présumé non identifié. Pendant plusieurs heures, les autorités n'ont pas pu fournir de description claire de l'apparence du suspect.

Deux hommes, âgés de 67 et 56 ans, ainsi qu'une femme, âgée de 56 ans, ont été identifiés comme victimes. Huit autres personnes ont été blessées, dont quatre avec des blessures potentiellement mortelles.

Un mobile définitif pour l'attaque n'a pas encore été établi, bien que le terrorisme n'ait pas été écarté.

Selon un porte-parole de la police, Thorsten Fleiß, l'auteur a ciblé spécifiquement le cou de ses victimes. Il a fait cette observation lors d'une conférence de presse après avoir examiné les premières images de l'incident.

Plusieurs personnes ont été poignardées au hasard lors de l'attaque qui a eu lieu dans une place centrale de Solingen vendredi soir. L'attaque s'est produite à environ 25 kilomètres (15 miles) à l'est de Düsseldorf, près de la scène où un spectacle musical avait lieu dans le cadre du "Festival de la diversité", un événement de trois jours célébrant le 650e anniversaire de la ville.

Le témoin oculaire, Lars Breitzke, a partagé son compte-rendu avec le Solinger Tageblatt, déclarant qu'il avait été suspicieux en raison de l'expression inquiète du chanteur sur scène avant de voir une personne s'effondrer à quelques mètres de lui.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a condamné l'attaque comme un "incident distressant" et "terrible".

L'attaque de vendredi a eu lieu pendant une période d'augmentation des taux de criminalité à l'arme blanche en Allemagne, incitant le ministère de l'Intérieur à envisager d'assouplir les réglementations pour y faire face.

En 2023, il y a eu 8 951 incidents signalés de blessures graves liées aux couteaux en Allemagne - une augmentation de 791 cas par rapport à l'année précédente, selon les données de la police.

Après l'arrestation, les agences de police enquêtent maintenant sur les éventuelles connexions du suspect avec des réseaux terroristes plus larges en Europe. Compte tenu de la nature de l'attaque et de l'augmentation des taux de criminalité à l'arme blanche en Allemagne, le monde suit cette affaire de près.

