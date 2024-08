- Les forces de l'ordre affirment que les célébrations de la journée de la rue Christopher à Plauen se déroulent sans incident

Autorités Donnent leur Approbation pour la CSD à Plauen, avec 430 Participants

Les autorités ont salué la Christopher Street Day (CSD) à Plauen, avec un total de 430 participants. L'événement du samedi s'est déroulé sans accroc, selon un porte-parole de la police. Des altercations mineures ont eu lieu après l'événement, avec un individu insulté et un autre se sentant menacé. Environ eighteen individus d'une contre-manifestation ont été arrêtés pour incitation à la haine. La forte présence policière était justifiée suite aux cibles des extrémistes de droite sur les participants de la CSD à Bautzen lors de la première semaine d'août, avec environ 250 officiers, y compris la police anti-émeute et la police fédérale, déployés.

Le secrétaire général du SPD Kevin Kühnert et la ministre sociale saxonne Petra Köpping (SPD), qui est également la candidate principale de son parti pour les élections régionales et responsable de la cohésion sociale dans le gouvernement régional, ont honoré la CSD.

Contre-manifestation à Faible Participation

Selon les registres de la police, seventy-five individus se sont réunis pour une manifestation contre la CSD. Le leader de la manifestation et son adjoint ont été considérés comme peu fiables, empêchant ainsi une manifestation prévue, comme annoncé. Le permis de manifestation initial a été révoqué et une procession n'a pas été approuvée. Seule une manifestation stationary a été autorisée, qui s'est terminée prématurément. Les participants n'ont pas été autorisés à approcher la manifestation de la CSD.

La police a également interdit une manifestation spontanée que deux individus voulaient organiser. Ce groupe a été limité au centre-ville et à la durée de la CSD.

La Christopher Street Day est un événement annuel organisé dans de nombreuses villes du monde entier pour commémorer les événements qui se sont déroulés le 28 juin 1969 à New York. La police a fait une descente dans un bar situé sur Christopher Street, déclenchant des manifestations de plusieurs jours menées par des gays, des lesbiennes et des personnes transgenres, entre autres. La CSD est un hommage à leurs droits.

Le secrétaire général du SPD Kevin Kühnert et la ministre sociale saxonne Petra Köpping, qui ont assisté à la CSD, ont salué la réussite de la manifestation.

