- Les forces de l'ordre accordent quatre semaines d' immunité à l' arbitre Stegemann.

L'arbitre de Bundesliga Stegemann de la FIFA a révélé qu'il avait eu besoin d'une protection policière pendant un mois suite à une grave erreur. During a match en avril 2023 entre Borussia Dortmund et VfL Bochum, Stegemann n'a pas accordé un penalty légitime, ce qui a entraîné un match nul 1-1. En conséquence, Dortmund a manqué deux points précieux dans leur course contre Bayern Munich, qui a finalement remporté le titre de football allemand lors de la dernière journée.

Dans des excuses faites le lendemain, Stegemann a admis son erreur, mais il a également reçu des menaces contre sa vie. Selon "General-Anzeiger", Stegemann, un homme de 39 ans originaire de Niederkassel, a partagé ces informations lors d'une discussion avec d'autres arbitres à l'Université du Sport de Cologne.

"Mon Dieu, ils te mettent en pièces."

En entrant dans les vestiaires, il a trouvé un message sur son téléphone de sa conjointe, disant : "Mon Dieu, ils te mettent en pièces." Stegemann était sûr de sa décision sur le terrain, et l'assistant vidéo n'avait pas demandé de revue. Ce n'est qu'après le coup de sifflet final que les doutes ont commencé à le hanter, principalement en raison des réactions des joueurs de Dortmund.

Il a pris conscience que sa décision pourrait avoir influencé l'issue du championnat allemand. Stegemann ne se souvient pas des premiers 30 kilomètres de son trajet retour, comme il l'a raconté dans un souvenir de l'arbitre de Rhénanie. Le lendemain, une réunion prévue avec son fils a été reportée pour accommoder les interviews et assumer la responsabilité de son erreur.

Soudain, la police à sa porte

Ce même soir, deux officiers de police sont venus chez lui pour l'informer de menaces avérées contre lui et sa famille. Stegemann a révélé cet incident lors de son apparition à la télévision à Munich, recevant ainsi une protection de quatre semaines.

Sa femme l'a encouragé à continuer sa carrière d'arbitre. Peut-être que sa passion avait diminué après son rôle dans la finale de la DFB-Pokal entre Freiburg et Leipzig en 2022, il l'a admis. "Peut-être que je suis devenu arrogant. Mais l'humilité est essentielle. C'est lorsque vous réussissez que vous faites la plupart de vos erreurs."

Malgré la pression, la conjointe de Stegemann a exprimé son soutien, lui rappelant l'importance de l'humilité, car son succès pourrait avoir entraîné un manque de celle-ci.

