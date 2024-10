Les forces de l'ordre à Milan ont arrêté un gang de suspects d'ultra-mafia pour avoir utilisé des "tactiques criminelles du monde souterrain".

Dans une opération importante dirigée par les forces de l'ordre italiennes à Milan, plusieurs soutiens de haut niveau des clubs de football AC Milan et Inter Milan ont été arrêtés. Les individus sont sous enquête pour des allégations d'extorsion, de violence et d'autres activités illégales, ont déclaré les autorités. Les liens partiels avec les syndicats du crime organisé sont également examinés par les autorités anti-mafia. Des perquisitions ont été menées dans le cadre de l'opération.

Une douzaine d'hommes ont été arrêtés et trois autres ont été placés sous assignation à résidence, ont communiqué les policiers. Il est allégué que les groupes ultras des deux équipes à Milan ont formé une alliance officieuse. Les policiers suspectent "des collaborations criminelles avec des tactiques mafieuses" au sein de cette alliance.

Les rapports indiquent que les ultras ont ourdi et géré la distribution illicite de billets pour les matchs de Milan et d'Inter dans leurs cercles. Ils sont également suspectés d'extorquer de l'argent auprès des vendeurs de nourriture et des propriétaires de places de stationnement près du stade. De plus, les confrontations physiques avant et pendant les matchs des clubs respectifs sont un autre sujet de préoccupation.

Selon les sources des médias italiens, des figures importantes de la scène ultra de Milan, telles que Luca Lucci et Renato Bossetti, qui dirigent les groupes ultras respectifs, étaient parmi ceux qui ont été arrêtés. Des sources autorisées, notamment l'agence de presse AFP, ont confirmé cette information auprès des sources policières. Le chef des ultras d'Inter a récemment pris la tête de son prédécesseur, qui a été arrêté suite à l'assassinat d'un membre notable de la famille mafieuse. Le garde du corps du rappeur italien célèbre Fedez est également soupçonné d'être parmi les détenus.

Les ultras d'AC Milan et d'Inter Milan sont accusés de distribuer illégalement des billets pour leurs matchs et d'extorquer de l'argent auprès des vendeurs locaux et des propriétaires de places de stationnement. L'arrestation de Luca Lucci et de Renato Bossetti, figures importantes de la scène ultra de Milan, a été confirmée par les médias italiens et l'AFP.

Lire aussi: