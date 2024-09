Les Forces de défense israéliennes (FDI) auraient découvert l'intention du Hezbollah de mener des massacres à travers Israël.

Suite de l'élimination par Israël en milieu de journée d'un haut responsable de Hezbollah, l'armée divulgue des informations sur l'opération : Hezbollah projetait de reproduire le massacre de Hamas dans le Galilee, en Israël du Nord. Le maître d'œuvre de ce plan était le commandant décédé, Akil.

Selon un communiqué de l'armée israélienne, Hezbollah préparait une reproduction de l'attaque horrible qu'il avait subie aux mains de Hamas en octobre de l'année précédente. Le chef militaire de Hezbollah, Ibrahim Akil, éliminé dans une frappe aérienne israélienne à Beyrouth, était le cerveau derrière le plan d'invasion du nord d'Israël, selon le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari. La tactique de Hezbollah, "s'emparer du Galilee", consistait à franchir la frontière avec Israël, prendre le contrôle des communautés du Galilee et terroriser et enlever des civils israéliens, rappelant les actions de Hamas en octobre.

L'attaque dévastatrice de Hamas, une organisation affiliée à Hezbollah, ainsi qu'à d'autres groupes extrémistes, a coûté la vie à plus de 1 200 personnes en Israël le 7 octobre 2023 et en a retenu environ 250 en captivité dans la bande de Gaza. Cet incident a conduit à la guerre de Gaza. Depuis, il y a eu presque chaque jour un échange de projectiles entre Israël et Hezbollah. Hezbollah ne cherche à mettre fin à ses attaques contre Israël qu'avec un cessez-le-feu à Gaza. Le conflit a maintenant atteint un niveau de guerre.

Porte-parole : Akil avait une longue liste de victimes

Hezbollah a acknowledging la perte de son chef militaire en soirée. Akil était l'un de ses membres fondateurs et a joué un rôle crucial dans l'aile militaire de l'organisation. Selon les sources des médias, il était maintenant le successeur du commandant militaire Fuad Shukr, qui avait également péri aux mains d'Israël le 30 août. Akil servait comme commandant de l'unité d'élite de Hezbollah, Radwan, a déclaré le porte-parole de l'armée israélienne, Hagari. Dans ce rôle, il était responsable de leurs activités anti-char, d'explosifs et de défense aérienne. Akil a orchestré de nombreuses attaques et a également tenté d'infiltrer Israël. "Akil portait un lourd fardeau de culpabilité" et était responsable de la "mort de nombreux civils innocents", a déclaré Hagari.

Les États-Unis ont placé une récompense de 7 millions de dollars (environ 6,27 millions d'euros) sur Akil. Selon l'armée israélienne, dix chefs de l'unité d'élite Radwan ont également péri dans la frappe aérienne de Beyrouth. Selon les rapports libanais, au moins 14 personnes ont été tuées et au moins 66 autres blessées.

