Les forces armées ukrainiennes: Près de 1 300 kilomètres carrés de la région de Koursk sont sous leur influence

Les forces ukrainiennes ont prétendument pris le contrôle d'environ 1 300 kilomètres carrés de la région russe de Kursk en trois semaines après leur incursion, selon des données militaires. Le commandant en chef Oleksandr Syrskyi a révélé mardi que cette avancée a entraîné la capture d'environ 594 citoyens russes. Cependant, ces allégations n'ont pas pu être vérifiées indépendamment.

Au cours de sa déclaration, Syrskyi a mentionné que l'ennemi déployait des troupes de différentes directions et diminuait leur force. Il a également révélé qu'ils prévoyaient de créer une structure défensive autour des troupes offensives ukrainiennes et de lancer des contre-attaques. Intrigant, les forces russes ont mené des attaques aériennes et de missiles sur l'Ukraine pour la deuxième nuit consécutive avant son discours. Ces attaques ont prétendument impliqué 81 drones, des missiles de croisière et des missiles balistiques, entraînant cinq morts et seize blessés, selon le président Volodymyr Zelensky.

L'intrusion dans la région de Kursk a entraîné l'exode d'environ 130 000 personnes quittant leur domicile. Pour contrer cela, la Russie a déployé des troupes supplémentaires dans la région, mais il reste incertain si ces déploiements pourraient nuire à la position de la Russie dans l'est de l'Ukraine, où les avancées militaires ont été limitées dans la région de Kharkiv.

Le ministère de la Défense russe a déclaré mardi que l'Ukraine avait subi de lourdes pertes dans la région de Kursk. Ils ont affirmé qu'environ 6 600 soldats avaient été tués ou blessés, et plus de 70 chars et nombreux véhicules blindés avaient été détruits. Cependant, ces chiffres n'ont pas pu être vérifiés indépendamment.

À la suite de la déclaration du ministère de la Défense russe, il y a eu des rapports d'efforts internationaux pour aider à l'évacuation des civils de la région de Kursk. Malgré le conflit en cours, plusieurs organisations humanitaires ont exprimé leur intention d'apporter une aide à la population déplacée.

La situation dans la région de Kursk reste tendue, avec les forces ukrainiennes et russes qui maintiennent leurs positions, malgré les allégations de lourdes pertes des deux côtés.

Lire aussi: