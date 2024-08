- Les forces armées s'occupent du tollé autour du voyage de Trump au cimetière

Dans la confusion suite à la visite de l'ex-président Trump à Arlington National Cemetery, l'armée a réagi. Ils ont révélé qu'un employé du cimetière avait été poussé sans prévenir. Trump, qui brigue la nomination présidentielle du GOP, avait déposé une couronne au cimetière près de D.C., Washington, lundi, rendant hommage aux soldats américains morts trois ans plus tôt dans un attentat à la bombe en Afghanistan. Des rapports ont ensuite fait état d'une altercation entre l'équipe de Trump et le personnel du cimetière.

L'armée précise : Les participants à la cérémonie ont été rappelés aux règles interdisant les activités politiques sur le site du cimetière, conformément aux lois et aux protocoles du département de la Défense. Un employé qui a tenté de faire respecter ces règles a finalement été poussé. Malgré cela, l'employé a gardé son sang-froid et a décidé de ne pas porter plainte, selon le porte-parole de l'armée. "Ainsi, l'armée considère cette situation comme réglée", ont-ils conclu.

Le porte-parole a refusé de révéler qui avait poussé l'employé du cimetière. Il a simplement exprimé son regret pour cet "incident regrettable" où un employé a été "attaqué de manière inappropriée". Les employés dévoués d'Arlington National Cemetery continueront à veiller à ce que les événements cérémoniels soient menés avec la dignité et le respect que méritent les héros de la nation.

L'équipe de Trump conteste ces allégations

Précédemment, NPR a rapporté que deux membres de l'équipe de Trump avaient rabaissé et poussé un employé du cimetière qui tentait d'interdire la prise de vue et la photographie dans une zone spécifique. Un représentant de Trump a répliqué en affirmant qu'un photographe était autorisé. Ils ont également prétendu que l'employé du cimetière pourrait souffrir d'un trouble mental et avoir gêné les membres de l'équipe de Trump.

Des soldats américains ont été honorés lors de la visite de Trump à Arlington National Cemetery, où il a déposé une couronne près du lieu où ils étaient morts trois ans plus tôt dans un attentat à la bombe en Afghanistan. Des soldats américains auraient été présents en tant que membres du personnel militaire surveillant la cérémonie et rendant hommage à leurs camarades tombés.

