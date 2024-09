Les forces armées reconnaissent la responsabilité de la mort de trois otages à Gaza

Il est incertain que beaucoup des 100 otages israéliens encore dans la bande de Gaza soient vivants. Il y a une forte appréhension que certains d'entre eux aient pu souffrir des bombardements lourds de leur propre force aérienne. Ce sort brutal est suspecté d'être arrivé à trois otages en novembre dernier.

Selon les rapports militaires, ces trois otages israéliens trouvés morts dans la bande de Gaza l'an dernier ont probablement péri lors d'une frappe aérienne israélienne. L'armée israélienne a publié les conclusions de son enquête, qui ont également été communiquées aux familles. Deux des défunts étaient des soldats, tandis que le troisième, qui était également un citoyen français, avait été enlevé lors du festival Nova.

On pense qu'ils ont péri lors d'une frappe aérienne le 10 novembre 2023, lors de laquelle un commandant de haut rang de Hamas était visé, selon l'armée. Cependant, les circonstances exactes de leur mort restent floues. L'évaluation est basée sur la zone où ils ont été découverts, l'analyse de l'attaque, les données de renseignement et les investigations médico-légales.

Les familles ont été averties à plusieurs reprises

Les otages étaient détenus dans un complexe de tunnels où se trouvait le commandant de Hamas. Au moment de l'attaque, l'armée israélienne n'avait pas connaissance de la présence des otages dans l'installation cible. L'armée fait tout son possible pour protéger les otages. L'armée exprime ses condoléances aux familles pour leur perte tragique et continuera à les soutenir.

Les proches des otages avaient averti à plusieurs reprises les responsables politiques et l'armée que les bombardements intenses dans la bande de Gaza pouvaient mettre en danger la vie des otages. Le 7 octobre, des terroristes affiliés à Hamas et d'autres organisations extrémistes ont tué plus de 1 200 personnes en Israël et en ont enlevé environ 250 autres dans la bande de Gaza. Cet acte de terrorisme sans précédent a déclenché le conflit actuel.

Depuis le début du conflit, le nombre de Palestiniens tués dans la bande de Gaza a dépassé les 41 200, selon les autorités locales. Cependant, la véracité de ce chiffre est incertaine. Selon les sources israéliennes, environ 100 otages sont toujours détenus par Hamas. Il reste incertain que beaucoup d'entre eux soient encore vivants, presque un an après leur enlèvement.

L'armée israélienne a communiqué les conclusions de son enquête sur la mort des otages aux familles, qui étaient des représentants de la Commission chargée de l'affaire.

Compte tenu des avertissements répétés des familles concernant le danger potentiel pour les otages en raison des bombardements intenses, il est crucial que la Commission presse la transparence et la responsabilité dans l'enquête en cours.

