Les footballeurs jouent une quantité "obscène" de matchs. Une Coupe du monde tous les deux ans ne risque-t-elle pas d'aggraver la situation ?

Dans une nouvelle étude sur l'épuisement des joueurs publiée par le syndicat des joueurs FIFPro, qui représente plus de 65 000 footballeurs dans le monde, il a été constaté que la star portugaise - qui fait également partie intégrante de son équipe nationale - "est devenue l'un des joueurs les plus 'surutilisés' du football mondial".

Même le manager de United, Ole Gunnar Solskjaer, a admis dans une interview à ESPN qu'il avait peut-être "surjoué" Fernandes - qui a joué 58 fois pour United, qui a terminé deuxième de la Premier League et atteint la finale de l'Europa League la saison dernière - mais il a insisté sur le fait que c'était parce qu'il était "si important pour nous".

Cette saison ne semble pas différente et, comme United participe encore à trois compétitions et que Fernandes est engagé dans les éliminatoires de la Coupe du monde avec le Portugal, le joueur de 27 ans pourrait participer à 60 matches.

Mais ce problème est loin d'être l'apanage de Fernandes et de United.

Le calendrier exténuant du football et l'impact physique et mental qu'il a sur les joueurs font l'objet de nombreuses discussions depuis plusieurs années.

Ce problème a été exacerbé par la pandémie de coronavirus, les ligues du monde entier s'efforçant de terminer des saisons tronquées avant d'entamer la campagne suivante presque immédiatement.

Si l'on ajoute à cela le calendrier international actuel, qui voit les confédérations organiser plus de matches que jamais en raison des annulations de rencontres dues à la pandémie, les joueurs de haut niveau connaissent aujourd'hui la pire congestion de leur carrière.

Une quantité obscène de matches

Ce n'est pas seulement le fait de jouer un nombre démesuré de minutes chaque semaine qui affecte les footballeurs vedettes. Il s'agit également des vols internationaux long-courriers traversant plusieurs fuseaux horaires, un problème particulier pour ceux qui voyagent de l'Europe vers l'Amérique du Sud et l'Asie dans le cadre de leurs fonctions internationales.

À partir de 2024, le football aura besoin d'un nouveau calendrier, le format actuel arrivant à expiration. Toutefois, plutôt que de réduire le nombre de matches pour éviter l'épuisement des joueurs, les propositions actuelles permettraient aux footballeurs de disputer davantage de matches, tant au niveau des clubs qu'au niveau international.

En effet, la Ligue des champions élargie proposée par l'UEFA, l'instance dirigeante du football européen, donnerait lieu à 100 matches supplémentaires par saison, et la FIFA, l'instance dirigeante du football mondial, envisage d'organiser une Coupe du monde tous les deux ans au lieu de quatre.

Darren Burgess, entraîneur de performance qui a travaillé à Liverpool et à Arsenal, se souvient de l'époque où il essayait de gérer la charge de travail des joueurs chez les Gunners.

"Il est certain que dans mon rôle, plus récemment à Arsenal, où nous avons atteint la demi-finale de l'Europa League puis la finale de l'Europa League des années consécutives, y compris une finale de la Carling Cup, nous avons joué un nombre obscène de matches", a déclaré M. Burgess.

Alors que l'UEFA et l'Association des clubs européens (ECA) ont critiqué la FIFA pour ses projets, l'UEFA a elle-même été critiquée par des dirigeants des plus grands championnats européens pour ses propres propositions.

La FIFPro estime que les instances dirigeantes du football doivent avoir une vision plus globale de la question de l'épuisement des joueurs.

"Ce que je trouve intéressant, c'est que nos arguments sont toujours mis sur la table par les autres parties prenantes lorsque quelqu'un d'autre fait une proposition", a déclaré le secrétaire général de la FIFPro, Jonas Baer Hoffmann.

"Ainsi, lorsque vous avez besoin de plus de matches de la Ligue des champions, les ligues et la FIFA disent tout à coup que les joueurs jouent trop. Si vous voulez une deuxième Coupe du monde, 'oh, les joueurs jouent trop', dit l'UEFA.

"Maintenant, je suppose qu'à un moment donné, si vous les tenez pour responsables de cet argument, vous allez devoir les forcer à s'en prendre aussi à eux-mêmes".

L'ancien entraîneur d'Arsenal, Arsène Wenger, qui a été l'une des principales voix de la FIFA dans sa campagne en faveur d'une Coupe du monde bisannuelle, a déjà insisté sur le fait que la FIFA était "très consciente" de ne pas augmenter le nombre de matches pour les joueurs.

"Ce qui est le plus important pour moi, c'est d'avoir plus de matches significatifs", a-t-il récemment déclaré, alors qu'il présentait sa proposition "Football pour demain". "Nous voulons donner aux supporters ce qu'ils demandent aujourd'hui, c'est-à-dire des matches intéressants. Nous voulons répondre à cette attente.

"Il y a 20 % de football en équipe nationale et 80 % de football en club et nous voulons maintenir cet équilibre, mais nous voulons simplement le réorganiser de manière plus efficace.

"Cela signifie regrouper et réduire les qualifications dans le football de l'équipe nationale, créer des périodes plus longues pour que les joueurs restent dans leur club et établir une période de repos garantie pour les joueurs chaque année.

Tout simplement insoutenable

M. Baer-Hoffmann s'exprimait lors d'une table ronde organisée par la FIFPro, au cours de laquelle le syndicat a proposé un nouveau plan prévoyant que les joueurs prennent des pauses planifiées et obligatoires au cours de la saison afin de protéger leur santé physique et mentale.

Cette proposition fait suite à un rapport de la FIFPro qui, selon le syndicat, montre que les footballeurs jouent actuellement un nombre alarmant de minutes dans ce qu'elle appelle la "zone critique", c'est-à-dire qu'ils jouent au moins 45 minutes dans des matches qui ont moins de cinq jours de repos entre eux.

Selon la FIFPro, le fait de jouer un nombre excessif de minutes dans cette zone critique peut augmenter considérablement les risques de blessure d'un joueur et même raccourcir sa carrière.

En fonction de la régularité de ces pauses forcées - que les footballeurs s'assoient après trois ou cinq matches consécutifs dans la zone critique - les joueurs pourraient manquer entre deux et huit matches par saison, que ce soit en club ou en sélection.

Bien que cela puisse sembler radical pour de nombreux fans de football, des concepts similaires sont souvent appliqués dans d'autres sports.

Dans la NBA, par exemple, où les joueurs jouent régulièrement les soirs consécutifs et tous les deux soirs au cours d'une saison de 82 matchs, les vedettes des franchises ont généralement des périodes de repos prévues dans leur saison, ce que l'on appelle communément la gestion de la charge.

Le rapport de la FIFPro s'appuie sur les données d'environ 40 000 apparitions d'un échantillon de 265 joueurs masculins de 44 ligues entre juin 2018 et août 2021 et affirme que ces pauses obligatoires à la mi-saison bénéficieront aux joueurs et aux équipes à long terme.

Pour les joueurs qui ont combiné leur club et leur service international, le rapport a révélé que 67 % de leurs minutes la saison dernière ont été jouées dans la zone critique, contre 61 % au cours de chacune des deux saisons précédentes.

Dans le cas de Fernandes, le milieu de terrain n'est jamais descendu en dessous de 67 % entre novembre 2020 et avril 2021 et a régulièrement atteint ou frôlé les 100 %.

"Ce que nous voyons avec ces chiffres élevés de charge de travail à travers un certain nombre d'indicateurs, qu'il s'agisse de [matchs] consécutifs ou de voyages, c'est que c'est tout simplement insoutenable pour le joueur, mais aussi pour le jeu et pour les compétitions", a déclaré Alexander Bielefeld, chef de la politique mondiale de la FIFPro.

"La question est donc de savoir comment réglementer cela de manière intelligente. Le rapport ne propose pas de solutions à la réglementation elle-même, mais part du principe qu'une gestion et un entraînement intelligents suffisent.

Selon M. Bielefeld, la "pression est actuellement trop forte" sur toutes les personnes impliquées dans le football pour qu'elles obtiennent régulièrement de bons résultats et qu'elles puissent laisser leurs joueurs vedettes de côté pour certains matches.

Quelle serait la réaction d'un manager ou d'un entraîneur principal s'il apprenait que son joueur vedette doit renoncer à jouer le prochain match ? Comment réagirait un supporter qui s'est rendu à Paris pour voir Lionel Messi ou à Manchester pour voir Cristiano Ronaldo, après avoir dépensé des centaines, voire des milliers d'euros, pour voir son joueur préféré ?

Burgess estime qu'une véritable planification avant le début de la saison permettrait d'éviter ces problèmes.

"Une partie de mon rôle auprès de MM. [Arsène] Wenger et [Unai] Emery, les entraîneurs des deux saisons, a consisté à leur parler de cette question, de la planification et de ces joueurs", a-t-il déclaré. "Certains joueurs peuvent jouer, d'autres non.

"Si ces règles sont mises en place au début de la saison, elles permettent à l'entraîneur de haut niveau, au médecin, à l'entraîneur et au supporter de comprendre qu'il s'agit de promouvoir la performance et de protéger les joueurs afin de maximiser l'exposition du joueur aux matchs les plus importants.

"Tant que ces lignes directrices sont en place, il est possible de planifier.

