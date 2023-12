Les footballeurs de Premier League se voient proposer des "installations de quarantaine sur mesure" après la pause internationale, mais Jurgen Klopp estime qu'il ne s'agit pas d'une "vraie solution".

Selon les nouvelles directives annoncées la semaine dernière, plusieurs footballeurs de Premier League revenant d'une mission internationale devront passer dix jours dans des "installations de quarantaine sur mesure", ce qui a irrité Jurgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool .

Selon ces directives, les joueurs entièrement vaccinés qui reviennent au Royaume-Uni en provenance de pays figurant sur la "liste rouge", dont le Brésil et l'Argentine, seront autorisés à sortir de leurs installations de quarantaine une fois par jour pour s'entraîner ou participer à des matches.

Mais Klopp, pour qui les Brésiliens Alisson et Fabinho, le Grec Kostas Tsimikas et le Sénégalais Sadio Mane seront concernés par les mesures de quarantaine de 10 jours, a fait part de ses inquiétudes quant à cette décision.

"Ils partent pour 10-12 jours avec leurs équipes nationales, puis ils passent 10 jours de plus loin de leurs familles en quarantaine", a-t-il déclaré aux journalistes la semaine dernière. "Cela fait 22 jours, et deux semaines plus tard, il y a la prochaine pause internationale. Cela ne me semble pas être une vraie solution".

Klopp a ajouté : "Nous privons les gens de leur vie normale pendant trois semaines sans véritable raison, parce que nous prenons soin de nos joueurs lorsqu'ils sont ici et avec leurs familles.

"Ils ne font rien d'autre. Ils rentrent chez eux, viennent à l'entraînement et rentrent chez eux... La Premier League doit se battre pour nos joueurs".

Les directives applicables aux joueurs de la Premier League sont différentes de celles qui s'appliquent aux membres du public revenant de pays figurant sur la liste rouge, qui doivent être placés en quarantaine dans un hôtel pendant dix jours après leur arrivée en Angleterre.

L'exemption accordée aux joueurs est également soumise à des protocoles stricts et à un code de conduite qui doit être convenu avec les clubs, la Football Association (FA) et Public Health England.

À partir de lundi, le gouvernement britannique a modifié ses règles de voyage, notamment en supprimant les listes verte et orange de pays. Plus de 50 pays figurent toujours sur la liste rouge.

La pause internationale actuelle, au cours de laquelle les équipes disputeront les phases finales de la Ligue des nations de l'UEFA et les qualifications pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, s'étend du 4 au 14 octobre ; les rencontres de la Premier League reprendront le 16 octobre.

"Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les autorités du football pour parvenir à un résultat qui concilie les intérêts du club et du pays tout en maintenant les plus hauts niveaux de santé et de sécurité publiques", a déclaré un porte-parole du gouvernement britannique à propos de l'exemption accordée aux joueurs en service international.

"Notre meilleure défense contre le virus est la vaccination et ces nouvelles mesures permettront aux joueurs entièrement vaccinés de remplir leurs obligations internationales de la manière la plus sûre et la plus pratique possible, tout en leur permettant de s'entraîner et de jouer avec leur club le plus tôt possible après leur retour.

Aux côtés de la FA et de la FIFA, la Premier League a tenté de trouver une solution pour raccourcir la période de quarantaine des joueurs, mais a accepté le souhait des autorités sanitaires britanniques de maintenir une quarantaine de 10 jours. Les protocoles seront revus par les instances dirigeantes au cours de cette fenêtre internationale.

"La FIFA salue la décision du gouvernement britannique de permettre aux joueurs entièrement vaccinés de représenter leur pays lors des prochains matches de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA et de revenir d'un pays figurant sur la liste rouge dans des conditions de quarantaine adaptées", a déclaré l'instance dirigeante du football dans un communiqué.

"Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement britannique, la Football Association et la Premier League pour trouver une solution raisonnable, dans l'intérêt de tous, et nous pensons qu'il s'agit d'une solution beaucoup plus souhaitable que la situation à laquelle les joueurs ont été confrontés en septembre.

Le communiqué ajoute : "Nous reconnaissons que cette décision n'aide pas tous les joueurs et nous restons déterminés à améliorer la situation pour les prochaines fenêtres et à participer aux discussions pour expliquer davantage les nombreuses mesures que nous mettons en place pour réduire les risques de transmission de Covid dans la communauté à la suite des déplacements des joueurs."

Auparavant, les clubs de Premier League avaient décidé de ne pas libérer leurs joueurs pour des matches internationaux dans des pays figurant sur la liste rouge.

En septembre, des scènes chaotiques ont eu lieu lorsque le match de qualification pour la Coupe du monde entre le Brésil et l'Argentine a été suspendu quelques minutes après le coup d'envoi, quatre joueurs argentins ayant été accusés d'avoir enfreint les protocoles de voyage du Covid.

Les autorités sanitaires brésiliennes sont entrées sur le terrain à São Paulo et ont affirmé que les joueurs en question avaient fait une fausse déclaration à leur arrivée au Brésil, omettant de préciser qu'ils avaient séjourné au Royaume-Uni au cours des 14 derniers jours.

