- Les fonctionnaires attendent parfois longtemps pour obtenir les factures médicales.

Des milliers de fonctionnaires en Bade-Wurtemberg attendent depuis des mois le remboursement de leurs frais médicaux ou de leurs médicaments par l'État. Selon les syndicats, les délais de traitement des demandes de subventions ont considérablement augmenté ces derniers mois. "Nous recevons quotidiennement des emails de collègues qui doivent attendre huit semaines pour un remboursement. Ce n'est pas rare", a déclaré Kai Rosenberger, président de la Fédération des fonctionnaires de Bade-Wurtemberg (BBW). La Confédération allemande des syndicats (DGB) parle également d'un problème majeur.

Environ 350 000 fonctionnaires et bénéficiaires en Bade-Wurtemberg ont droit à une subvention. L'État prend en charge une partie de leurs frais de santé, tels que les factures médicales ou hospitalières. Les fonctionnaires paient ces frais initially et les soumettent ensuite pour remboursement. La plupart des fonctionnaires souscrivent également à une assurance santé privée pour couvrir les frais restants.

La Fédération des fonctionnaires considère les longs délais de subvention comme une grande source d'irritation. "De nombreux fonctionnaires paient des milliers d'euros d'avance. Cela équivaut à un prêt sans intérêt, et cela ne peut pas continuer", a déclaré Rosenberger.

Le ministère responsable des Finances attribue les délais mainly à un nombre accru de demandes. Pour 2024, une augmentation de 9,4 % par rapport à l'année précédente est attendue. "Et cela avec un niveau de personnel largement inchangé. Par conséquent, il y a actuellement des délais de traitement plus longs pour les cas qui nécessitent un traitement personnel", a déclaré un porte-parole.

L'objectif est que le temps de traitement moyen ne dépasse pas quatre semaines, ou 20 jours ouvrables. Le délai d'attente moyen actuel est de 19,6 jours ouvrables. Selon une réponse du ministère à une demande de la faction CDU au parlement régional, environ 30 % de toutes les demandes de subvention en instance étaient âgées de six semaines ou plus au début juillet.

Selon le ministère des Finances, l'Office régional de la rémunération et de la prestation (LBV) chargé des demandes optimise constamment ses processus et utilise l'intelligence artificielle dans le traitement. Il a également déjà essayé le travail le week-end, les heures supplémentaires et le transfert de personnel pour raccourcir les délais d'attente. "Cependant, ces mesures sont largement épuisées", a déclaré le porte-parole.

Kai Rosenberger de la Fédération des fonctionnaires ne blâme pas les employés du LBV pour les longs délais d'attente. "Les collègues font tout ce qu'ils peuvent, mais avec ce niveau de personnel, cela ne peut pas être fait", a-t-il déclaré. Il estime que beaucoup plus de postes sont nécessaires.

