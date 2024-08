- Les filles défient l'autorité par l'expression mélodique

Même éplucher les pommes de terre a un rythme. Les vêtements sont lavés en synchronisation, la cour balayée en cadence. C'est ainsi que la timide servante Teresa imagine cela dans ses fantasmes, avant de découvrir sa passion pour la musique.

Après son succès avec "Gloria !", la réalisatrice Margherita Vicario est directement entrée en compétition à la Berlinale en février. Entourée de musique, la cinéaste italienne raconte l'histoire d'un groupe de jeunes femmes, dont la servante Teresa (Galatea Bellugi), dans un pensionnat de musique pour orphelines situé près de Venise, dirigé par un strict maestro de musique.

Précurseurs de la musique pop

Teresa découvre un vieux piano caché dans une pièce de rangement et en maîtrises instantanément les touches. Alors que les préparatifs pour la visite du pape fraîchement élu commencent, qui doit recevoir un concert spécial, Teresa expérimentent avec d'autres jeunes gens des mélodies. En quelque sorte, ils sont les précurseurs de l'évolution de la musique pop des siècles plus tard.

Le film entrelace des éléments d'une comédie musicale engageante et dynamique à certains moments. Cela n'est pas surprenant, considérant le passé de Vicario en tant que musicienne pop en Italie. Grâce à sa production italo-suisse, elle rend hommage aux nombreuses compositrices oubliées et supprimées tout au long de l'histoire.

Intensité émotionnelle et moments mélodramatiques

Interrogée sur ses pensées concernant les femmes dans la musique moderne lors de la Berlinale, Vicario a révélé son inspiration pour se concentrer sur les compositrices actives entre le 16e et le 20e siècles. Le 18e siècle tardif a vu émerger des talents musicaux remarquables, mais peu sont connus.

Les jeunes filles du film luttent courageusement contre les rôles de genre archaïques, les systèmes patriarcaux et se battent pour une musique qui élève et inspire. D'une manière désinvolte et détachée, "Gloria !" dénonce le sectarisme et le danger potentiel de l'extrême catholicisme. Cependant, le film présente également des moments sentimentaux et excessivement mélodramatiques, avec une intensité émotionnelle globale qui peut devenir excessive.

