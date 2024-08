Les figures progressistes Wissler et Schirdewan déclarent leur départ.

"J'ai longuement réfléchi à ce mouvement et considéré ce qui serait rationnel dans cette situation," a déclaré Wissler. "Je comprends qu'il y a un désir dans certains secteurs de notre parti pour de nouveaux visages." Le parti de gauche dispose maintenant jusqu'à la réunion du parti mi-octobre pour "mener un processus ouvert et former des opinions internes sur les candidats potentiels."

Schirdewan a également mentionné qu'il n'avait pas pris cette décision à la légère. Cela "mûrissait en moi après une réflexion approfondie ces dernières semaines." Il sent que "notre parti pourrait bénéficier de nouveaux points de vue et d'enthousiasme dans son état actuel pour faire avancer le renouvellement nécessaire", a poursuivi Schirdewan.

Wissler dirige le parti de gauche depuis février 2021, initialement en partageant la position avec Susanne Hennig-Wellsow. Schirdewan est devenu le seul co-président en juin 2022.

