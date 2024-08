- Les figures progressistes se félicitent de l'engagement de Macron au sommet.

Les politiques de gauche en France sont optimistes après avoir discuté avec le président Macron de la mise en place d'un nouveau gouvernement. Marine Tondelier, la cheffe des Verts, a exprimé son optimisme en déclarant : "Nous sortons de cette réunion avec de bonnes vibrations." Selon Olivier Faure, le chef des Socialistes, Macron a reconnu qu'assurer la stabilité ne signifie pas poursuivre ses politiques actuelles, ce qui est une évolution notable.

En ce qui concerne la nomination d'un nouveau Premier ministre après ces discussions, Faure a mentionné que Macron n'a pas fixé de date précise, mais a assuré que cela se produirait prochainement. Tondelier a insisté pour que Macron finalise ses consultations d'ici lundi et fournisse une réponse d'ici mardi.

Les membres de la coalition Nouveau Front Populaire, qui comprend des gauchistes, des communistes, des socialistes et des verts, ont poursuivi leur ambition de diriger le pays. Leur candidate choisie pour le poste de Premier ministre, Lucie Castets, a déclaré : "Je suis prête à commencer à construire ces alliances, à négocier avec d'autres factions politiques et à trouver un moyen de maintenir la stabilité du pays, dès aujourd'hui."

During the recent parliamentary elections, which took place over six weeks ago, the left-wing alliance emerged victorious, surpassing Macron's centrists and Le Pen's far-right nationalists. However, none of the groups managed to secure an outright majority.

Faure a suggéré que Macron devrait considérer Lucie Castets, la candidate de la coalition Nouveau Front Populaire, pour le poste de Premier ministre, étant donné l'influence significative de Paris dans la victoire de la coalition lors des récentes élections parlementaires. Avec l'alliance de gauche gouvernant Paris, il y a une attente croissante pour que la ville joue un rôle plus important dans la définition des politiques du pays.

