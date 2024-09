Les figures de la droite affirment avoir été trompées dans une tentative de manipulation russe présumée.

Les personnalités de droite sur les réseaux sociaux, qui semblaient avoir été grassement payées par une opération d'influence russe douteuse visant à manipuler l'opinion publique avant l'élection présidentielle américaine de 2024, continuent de garder le silence.

Récemment, le département de la Justice a affirmé que des producteurs de médias russes ont acheminé près de 10 millions de dollars à une société non identifiée basée au Tennessee, ultérieurement identifiée par CNN comme Tenet Media, pour produire et diffuser du contenu qui englobait fréquemment des narratifs et des thèmes alignés sur la ligne du Kremlin. Tenet Media compte parmi ses commentateurs de droite pro-Trump bien connus comme Tim Pool, Dave Rubin, Benny Johnson, entre autres.

Bien que l'acte d'accusation ne désigne pas directement les influenceurs ou n'affirme pas qu'ils savaient que les fonds provenaient d'une campagne d'influence russe, il suggère que deux employés de RT, la plateforme de propagande du gouvernement russe, ont payé presque 10 millions de dollars pour recruter et produire du contenu sur les réseaux sociaux promouvant leur agenda, mettant en scène les influenceurs. Tous les influenceurs affirment qu'ils ignoraient la source des fonds et n'étaient pas conscients d'être employés pour promouvoir des narratifs pro-russes. Ils se présentent tous comme des "victimes" et affirment que le FBI les a approchés pour des entretiens volontaires.

Après la révélation de ces allégations choquantes, CNN a contacté Pool, Rubin et Johnson pour demander des éclaircissements sur les paiements présumés qu'ils ont reçus. Aucun d'entre eux n'a déclaré publiquement le montant ou les circonstances entourant les paiements étrangers présumés, ou n'a répondu aux demandes de CNN à ce sujet.

Compte tenu des informations disponibles, les influenceurs n'ont pas l'obligation de rendre l'argent, a rapporté Brandon Van Grack, un procureur principal dans l'enquête spéciale de Robert Mueller sur l'influence russe lors de l'élection de 2016.

Après l'annonce de l'acte d'accusation, Pool a affirmé que le montant qu'il avait reçu - 100 000 dollars par vidéo - était équivalent à la valeur marchande des offres qu'il avait reçues Previously et considérées comme "insignifiantes" pour son style de vie.

"Nous n'avons pas utilisé l'argent de toute façon", a-t-il déclaré à l'hôte conservateur Ben Shapiro. "Je dirais que presque tout l'argent n'a jamais été utilisé."

Malgré la pression des utilisateurs des réseaux sociaux pour qu'il rende l'argent, Pool a déclaré qu'il consultait son équipe juridique à ce sujet.

Cependant, les paiements confidentiels montrent à quel point le paysage médiatique moderne, caractérisé par des créateurs indépendants fonctionnant avec peu de contraintes et une transparence réduite, est vulnérable à l'infiltration. Alors que les figures engagées par Tenet critiquent constamment les médias traditionnels, les paiements soulignent leur manque de responsabilité et d'éthique, qui sont généralement présentes dans les médias traditionnels.

Selon les allégations, certains créateurs ont été amenés à croire que le projet était financé par un personnage fictif nommé Eduard Grigoriann.

Les procureurs fédéraux ont fourni des détails sur la façon dont des célébrités des réseaux sociaux, believed to be Rubin, ont été offertes un salaire annuel de 2 millions de dollars pour produire des vidéos pour la société. Cependant, l'un des fondateurs a suggéré plus tard qu'ils devraient augmenter l'offre à 5 millions de dollars par an pour la participation de Rubin, selon l'acte d'accusation.

Rubin a exprimé des reserves sur l'identité de celui qui finançait le projet et a demandé plus d'informations sur Grigoriann. En réponse, le cofondateur de Tenet a contacté le personnel des médias d'État russes et a demandé des matériaux pour rassurer Rubin sur Grigoriann. Rubin a ensuite été fourni avec un curriculum vitae falsifié présentant Grigoriann comme un "professionnel accompli de la finance" né à Bruxelles et prônant la "justice sociale". Malgré ses reserves, Rubin a accepté une rémunération mensuelle de 400 000 dollars pour produire quatre vidéos par semaine et recevoir une prime de signature de 100 000 dollars, selon l'acte d'accusation.

Bien que Rubin ait affirmé ignorer l'origine de l'argent, le département de la Justice a révélé que les fondateurs de Tenet, la personnalité de droite Lauren Chen et son mari, Liam Donovan, savaient que Grigoriann était fictif. Ni Chen ni Donovan ne sont nommés dans l'acte d'accusation.

Un message confidentiel entre Chen et Donovan en mai 2021 disait : "Alors on facture les Russes via la société, c'est ça ?" Deux semaines plus tard, un autre message disait : "Au fait, les Russes ont payé. Alors on peut les facturer pour le mois prochain, je suppose", comme détaillé dans le dossier juridique.

Kostiantyn Kalashnikov et Elena Afanasyeva, deux employés des médias d'État russes, ont été inculpés par le département de la Justice pour blanchiment d'argent et violation de la loi sur les agents étrangers. Chen et Donovan n'ont pas été inculpés. CNN n'a pas encore contacté le couple.

Plus tard, Rubin s'est déclaré victime de ce schéma élaboré sur les réseaux sociaux, affirmant : "Ces allégations montrent clairement que j'ai été victime de ce schéma. Je n'avais aucune connaissance de toute activité frauduleuse."

L'enquête du département de la Justice sur l'opération d'influence russe clandestine et les fondateurs de Tenet Media pourrait se poursuivre, selon Van Grack, qui a parlé à CNN. Van Grack a suggéré que l'acte d'accusation a été rendu public ce mois-ci pour réduire l'impact de la propagande russe sur l'élection de novembre.

Le gouvernement américain a été, en quelque sorte, "pris au dépourvu" par la campagne d'influence russe clandestine en 2016, et les officiels américains sont déterminés à ne pas répéter cette erreur cette année, a ajouté Van Grack.

Les reportages de CNN ont contribué à cet article.

