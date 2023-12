Les FIFA Best Awards : Robert Lewandowski et Alexia Putellas remportent le titre de Joueur de l'année

La milieu de terrain de l'Espagne et du FC Barcelone a joué un rôle déterminant dans les succès de son équipe, tant en club qu'au niveau international, en aidant le Barça à établir de nombreux records sur la voie du titre de champion d'Espagne, de la Ligue des champions et de la Copa de la Reina en 2021.

Sur la scène internationale, l'Espagne a remporté tous les matches en 2021 et, fait remarquable, n'a pas encaissé un seul but.

Chez les hommes, Robert Lewandowski a remporté son deuxième titre consécutif de joueur de l'année, devançant à la fois Lionel Messi et Mo Salah dans les prix décernés par les joueurs.

L'attaquant polonais et du Bayern Munich a inscrit 43 buts en Bundesliga en 2021, battant ainsi le record de Gerd Muller, établi il y a 49 ans, du plus grand nombre de buts marqués au cours d'une année civile.

Lewandowski était considéré comme le favori pour le Ballon d'Or, mais il a été battu par Messi, du Paris Saint-Germain, en novembre.

La soirée a été bonne pour Chelsea, qui a vu Emma Hayes remporter le prix de l'entraîneur féminin de l'année et Thomas Tuchel celui de l'entraîneur masculin de l'année.

Sous la houlette d'Emma Hayes, l'équipe féminine de Chelsea a réalisé le doublé coupe-championnat et atteint la finale de la Ligue des champions, tandis que Thomas Tuchel a mené l'équipe masculine à la victoire en Ligue des champions la saison dernière.

Edouard Mendy, le gardien de but de Chelsea, a été sacré meilleur gardien de but masculin, tandis que Christiane Endler , capitaine de l'équipe féminine du Chili et star de Lyon, a remporté le prix féminin.

Cristiano Ronaldo a reçu un prix spécial pour être devenu le meilleur buteur de l'histoire du football international masculin.

L'attaquant de Manchester United a inscrit 115 buts avec le Portugal, dépassant le précédent record de 109 buts établi par la légende iranienne Ali Daei.

"C'est un rêve [d'établir ce record]", a déclaré Ronaldo lors de la cérémonie. "Avant tout, je dois remercier mes coéquipiers, en particulier l'équipe nationale au cours des 20 dernières années.

"Je n'aurais jamais pensé battre ce record de 115 [buts]. Je suis très fier, c'est une récompense spéciale de la FIFA, une organisation que je respecte beaucoup.

L'ancien milieu de terrain de Tottenham, Erik Lamela, a remporté le Prix Puskas du but de l'année pour sa superbe frappe en rabona contre Arsenal dans le derby du nord de Londres.

