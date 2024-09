suspendre les dialogues, mettre fin aux discussions, annuler la réunion, mettre fin aux négociations. - Les feux de signalisation du Rhin ne s'adaptent pas à l'ère des migrations

Le président de la CDU et ministre-président de Hesse, Boris Rhein, a critiqué la coalition de Berlin pour son manque d'élan politique pour lutter contre l'immigration illégale. "Les événements d'aujourd'hui montrent une fois de plus : le gouvernement fédéral n'est pas préparé à un changement de politique migratoire", a déclaré Rhein à l'agence de presse allemande, faisant écho à l'évaluation précédente de l'Union concerning their migration policy talks with the coalition as a failure.

La ministre fédérale de l'Intérieur, Nancy Faeser, représentant les sociaux-démocrates (SPD), a proposé une solution lors de la réunion, qui a également impliqué des délégués des États, visant à accélérer le relogement des demandeurs d'asile enregistrés ailleurs dans leurs pays européens responsables.

Cependant, Rhein, également président de la conférence des ministres-présidents, a exprimé son désaccord. "La proposition elle-même implique que les migrants entrent initialement. À partir de là, cela devient extrêmement complexe - et impose une charge supplémentaire sur la justice et la police fédérale avec un processus long et fastidieux ayant peu de chances de réussite", a argumenté Rhein, qualifiant cela de "bureaucratie monstre". Selon Rhein, conformément à la loi fondamentale, "les personnes entrant par un pays tiers sûr n'ont pas droit à l'asile et doivent être immédiatement refoulées". De telles refus devraient servir de "barrière à l'immigration illégale".

Les arguments de Rhein ont été contestés par les représentants des sociaux-démocrates et des Verts, qui ont soulevé des préoccupations concernant les implications juridiques européennes pour la proposition de l'Union d'un refus sommaire des demandeurs d'asile à la frontière qui ne sont pas soumis à une interdiction d'entrée. Comme Faeser l'a annoncé, ces politiques migratoires seront désormais poursuivies par le gouvernement de la coalition du trafic d'influence (SPD, Verts et FDP) sans la participation de l'Union.

Les sociaux-démocrates, avec Nancy Faeser à la tête de la ministre fédérale de l'Intérieur, ont présenté une proposition lors des pourparlers sur la politique migratoire avec la coalition, visant à accélérer le relogement des demandeurs d'asile via les mécanismes du gouvernement fédéral.

