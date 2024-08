- Les feuilles de chêne résistent à des températures étonnamment élevées.

Les feuilles des chênes résistent bien à la chaleur, selon une étude. Une équipe suisse a mesuré la température sur des arbres en Suisse, en France et en Espagne l'été dernier et a obtenu des résultats "surprenants", selon l'Institut fédéral de recherche pour les forêts, la neige et le paysage (WSL).

"Les feuilles les plus élevées dans les cimes ont atteint des températures allant jusqu'à 50 degrés Celsius en août, ce qui est assez incroyable", a déclaré Charlotte Grossiord, écologue forestière et première auteure de l'étude. Ces valeurs ont été mesurées à une température de l'air de 40 à 42 degrés. Les chênes ont résisté à la chaleur sans que l'activité de photosynthèse dans les cellules ne soit détruite. Les plantes utilisent la lumière, l'eau et le dioxyde de carbone pour produire du sucre pour leur croissance grâce à la photosynthèse.

Épreuve de chaleur dans un bain d'eau

L'équipe de recherche a découvert que les chênes d'Europe peuvent même supporter plus de chaleur. Pour cela, ils ont exposé des feuilles à des températures croissantes dans un bain d'eau. Les feuilles de chênes d'Europe suisses ont résisté jusqu'à 59 degrés, tandis que celles d'autres arbres ont résisté un peu moins.

Les arbres ont leur propre mécanisme pour maintenir la température des feuilles en été, comme l'équipe l'a découvert : les feuilles perdent constamment un peu d'eau, qui s'évapore à la surface et fournit un refroidissement.

L'équipe a enregistré les températures dans la couche de feuilles supérieure à l'aide de caméras thermiques infrarouges sur des drones. Pour mesurer la photosynthèse dans les branches en haut et la perte d'eau, ils ont utilisé des grues dans certains cas.

Compte tenu de la fréquence croissante des vagues de chaleur en raison du changement climatique, Grossiord recommande de surveiller les signaux de stress thermique dans les forêts à l'aide de drones ou de satellites. L'irrigation peut rafraîchir les arbres.

