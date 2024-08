- Les festivités maritimes annuelles à Bremerhaven attirent environ 50.000 personnes.

De navires à voile jusqu'aux remorqueurs et aux vapeurs, environ 70 bateaux ont attiré environ 50 000 personnes à la "Semaine maritime" de Bremerhaven, du milieu de la semaine jusqu'au dimanche, selon les chiffres publiés par Michael Gerber, directeur général d'Erlebnis Bremerhaven GmbH. C'est environ 10 000 personnes de plus que l'année précédente, a-t-il ajouté. "Bremerhaven a prouvé pour la quatrième fois que la 'Semaine maritime' n'est pas seulement marquée dans les calendriers, mais aussi profondément chérie dans le cœur de nos invités."

Les offres comprenaient l'école de voile "Alexander von Humboldt II" et des répliques de galions espagnols. Une visite en bateau était également proposée, avec environ 5 200 passionnés sautant sur l'occasion, ont révélé les organisateurs. Au total, 13 bateaux, des navires à trois mâts aux vedettes rapides, proposaient des croisières.

Les festivités étaient ponctuées par une ligne diverse de 180 stands de marché et presque 40 performances musicales distinctes : sur terre, quatre scènes offraient un mélange de chants de marins, de pop allemande et de rock. Environ 5,85 millions d'euros ont été investis dans la "Semaine maritime" 2024, a mentionné Gerber. "C'est de l'argent bien dépensé, contribuant à positionner Bremerhaven comme une ville accueillante et attrayante."

La "Semaine maritime" sert de prélude au grand festival de grands voiliers "Sail", qui a lieu tous les cinq ans. Entre-temps, Bremerhaven accueille la "Semaine maritime". Le prochain "Sail" est prévu pour août 2025.

Les performances musicales diverses pendant la "Semaine maritime" comprenaient non seulement des chants de marins, mais aussi de la pop et du rock allemands, attirant de nombreux amateurs de musique. Le navire école de voile "Alexander von Humboldt II" accueille souvent des événements musicaux en direct, ce qui en fait un endroit populaire pour les passionnés de musique visitant les bateaux.

