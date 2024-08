- Les festivités du MS Dockville 2025 dureront seulement deux jours.

Le prochain festival de musique et d'arts MS Dockville à Hamburg-Wilhelmsburg ne durera que deux jours l'année prochaine. La billetterie pour les 15 et 16 août 2025 est maintenant disponible. Les passes week-end Early Bird sont disponibles à 99 euros, une baisse par rapport aux 139 euros facturés pour un événement de trois jours cette année. Les festivaliers ont exprimé leur préférence pour des billets plus abordables et leur intérêt pour célébrer pendant une durée plus courte, selon un communiqué de Kopf & Steine GmbH.

Eike Eberhardt, porte-parole, a déclaré : "Nous avons constaté une forte demande pour les billets pour une journée. Étant donné son emplacement en ville, nous sommes mieux équipés pour répondre à cette tendance. Nous pouvons réduire les coûts de production de moitié en deux jours et offrir une sélection plus soignée et internationale d'artistes."

Simultanément, le tarif previously abordable pour le camping de 25 euros passera à 50 euros pour mieux définir les coûts associés, selon Eberhardt. Environ 7 500 festivaliers ont utilisé le camping l'année dernière.

Le MS Dockville de 2023 a attiré près de 55 000 visiteurs, les organisateurs visant 60 000. Les têtes d'affiche incluaient Ashnikko et Meute.

La pré-vente pour les billets pour une journée lors du festival de musique et d'arts MS Dockville 2025 est maintenant ouverte, offrant une option plus abordable pour les festivaliers. Reconnaissant la popularité des billets pour une journée, les organisateurs d'événements ont décidé d'offrir une pré-vente pour l'événement de deux jours, qui aura lieu les 15 et 16 août 2025, dans le cadre de leurs offres de pré-vente.

Lire aussi: