Les festivaliers de Munich espèrent un changement climatique au début de l'Oktoberfest.

L'incertitude plane sur la venue d'une nouvelle tente à bière. Après plusieurs jours de pluies torrentielles, les habitants de Munich espèrent un temps plus clément pour l'ouverture d'Oktoberfest le samedi. L'édition de l'année dernière a été gâchée par un temps exécrable, avec un record de 7,2 millions de visiteurs. Les tenanciers de tavernes et les forains espèrent revivre l'ambiance magique de l'année dernière. "Une Wiesn paisible", déclare le maire de Munich, Dieter Reiter (SPD), lors de la traditionnelle première frappe de tonneau à la tente Schottenhammel en fin d'après-midi. Selon la tradition, les amateurs d'Oktoberfest comptent le nombre de coups nécessaires pour que le maire frappe le tonneau correctement, mais personne n'a encore fait d'erreur. Deux coups, puis la bière coule à flots à Munich. En 2023, on a servi 6,5 millions de litres de bière.

La demande d'une Wiesn paisible est plus forte cette année en raison des événements actuels. La guerre en Ukraine ou le risque accru d'attentats ont renforcé la vigilance de l'équipe de sécurité d'Oktoberfest. En raison de sa renommée mondiale, la Wiesn pourrait être une cible d'attentats.

L'attaque au couteau de Solingen de cette année, qui a fait trois morts, a relancé le débat sur les contrôles renforcés. La ville a déployé des forces de sécurité supplémentaires pour gérer l'afflux de personnes sur la Theresienwiese. Bien que la mise en place de mesures plus strictes, telles que des contrôles corporels complets pour tous les visiteurs, soit complexe sur le plan juridique, il y aura une surveillance accrue des lieux par les caméras de police. Enfin, l'interdiction de fumer du cannabis reste en vigueur, malgré la légalisation partielle du cannabis en Bavière.

À partir de cette année, la demande accrue d'une Wiesn paisible est palpable en raison des événements mondiaux actuels et des préoccupations accrues en matière de sécurité. Malgré la légalisation partielle du cannabis en Bavière, l'interdiction de fumer du cannabis à l'Oktoberfest sera toujours en vigueur à partir de la cérémonie d'ouverture.

Lire aussi: