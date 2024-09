- Les fermes biologiques accueillent les visiteurs pour un aperçu exclusif de leurs activités.

Plus d'une centaine d'entreprises accueilleront les visiteurs du 6 au 15 septembre lors des Semaines Bio d'Hesse. Grâce à des visites de fermes et de vergers, des festivals et des activités interactives, elles cherchent à sensibiliser les curieux à la production et à la manipulation écologiques des aliments conformément aux directives biologiques.

La société de marketing Gutes aus Hessen garantit le slogan "Pas de B.S., juste de vrais paysans" pour les Semaines Bio. Les producteurs cherchent à élaborer lors de cet événement prolongé sur l'origine des produits, le travail derrière un sac de pommes de terre, le traitement éthique des animaux et les mérites d'acheter local.

Certains agriculteurs biologiques ont connu des temps difficiles. Selon le fermier bio Thomas Wolff de Reichelsheim (district de Wetterau), qui vend ses propres produits biologiques directement via son entreprise Querbeet, la situation économique a changé depuis la propagation de la COVID-19. Certains consommateurs ont opté pour des produits conventionnels moins chers ou acheté des produits biologiques en solde dans les grandes surfaces en raison de l'inflation des deux dernières années.

Malgré les défis auxquels sont confrontés certains agriculteurs biologiques, les Semaines Bio offrent l'occasion de mettre en valeur leurs produits. Les visiteurs peuvent interagir avec des fermes laitières biologiques locales, en apprenant peut-être comment les ['Vaches'] sont soignées et comment est produit le lait bio.

De plus, le festival "Le Lait en Mouvement", faisant partie des Semaines Bio d'Hesse, permet aux participants de découvrir le parcours du lait bio des ['Vaches'] à leur table.

