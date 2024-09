Les femmes professionnelles progressent dans les postes de direction, mais les analystes prédisent que l'égalité des sexes avec les hommes pourrait prendre plusieurs décennies.

Les récents résultats, rendus publics le mardi, montrent que les femmes rencontrent encore de nombreux obstacles dans leur ascension professionnelle. En conséquence, les experts prévoient que l'atteinte de l'égalité avec les hommes dans le monde du travail pourrait prendre plusieurs années supplémentaires. Ils définissent l'égalité comme la présence de femmes dans des postes de direction à une proportion comparable à leur représentation dans la population américaine, des postes de senior vice-président à ceux de la haute direction.

Les domaines où les femmes ont fait des progrès

L'étude, menée en 2024, a utilisé diverses ressources telles que des entretiens avec des responsables des ressources humaines et des employés, des données de 281 entreprises employant un total de 10 millions de personnes, et un sondage auprès de 15 000 employés de 27 entreprises. Les entreprises participantes ont répondu à des invitations de McKinsey & Company et LeanIn.Org ou ont exprimé leur intérêt via leurs sites web.

Les résultats de la recherche montrent que les femmes occupent actuellement 29 % des postes de la haute direction, soit une augmentation par rapport aux 17 % de 2015. Cependant, cette augmentation s'est principalement produite dans les postes de soutien (par exemple, le directeur des ressources humaines) et non dans les postes liés directement aux revenus et aux opérations commerciales (par exemple, le PDG). Les femmes ont également progressé dans l'obtention de postes de vice-président et de senior vice-président depuis 2018, mais principalement dans les postes de soutien.

De plus, les entreprises ont commencé à réviser leurs processus de recrutement et d'évaluation des performances pour adopter une approche plus équitable. Par exemple, 69 % des entreprises offrent désormais une formation impartiale pour les évaluateurs, soit une augmentation par rapport aux 53 % de 2015.

Le rapport met également en évidence l'importance des gestionnaires directs dans la progression de carrière des femmes. En conséquence, une grande majorité des entreprises offrent désormais une formation de gestionnaire plus approfondie et mettent l'accent sur le bien-être des employés, la promotion de l'inclusivité de l'équipe et l'intérêt pour la croissance de carrière des employés.

L'analyse suggère que les femmes perçoivent le lieu de travail comme plus propice à leur avancement par rapport à il y a une décennie. Environ 60 % des femmes ayant participé au sondage ont indiqué des opportunités de croissance et de développement améliorées, et plus de 70 % ont perçu une mise en avant de la génération d'un environnement de travail respectueux et inclusif.

Les employés bénéficient désormais d'une gamme plus large d'avantages personnalisés pour concilier les responsabilités domestiques et les obligations professionnelles. Selon le rapport, un tel soutien contribue à une meilleure satisfaction et rétention des employés.

Par exemple, 50 % des entreprises sondées offrent des services de garde d'enfants de secours en cas d'urgence, soit une augmentation par rapport aux 33 % des entreprises offrant ce service en 2016. De plus, les entreprises offrent désormais des services de soutien aux employés prenant soin de membres de la famille malades ou de parents âgés, selon l'étude.

Des changements systémiques nécessaires pour des progrès significatifs

Bien que le rapport reconnaisse les progrès positifs pour les femmes dans le monde du travail, il met en évidence que des améliorations significatives sont nécessaires pour que les femmes atteignent un statut égal dans les postes de direction aux côtés des hommes.

Par exemple, le rythme de l'avancement de carrière précoce reste stagnant. L'étude reveals that for every 100 men offered their first management role, only 81 women receive a similar opportunity. This gender gap stems from an unevenly distributed 'broken rung,' making it challenging for companies to support progress at high-level positions.

The report further reveals that the situation is even worse for women of color. For every 100 men offered their initial management role, only 54 Black women and 65 Latina women gain such an opportunity. Despite a slight improvement in 2021 and 2022 promotion rates for Black women, their progress has unfortunately regressed to 2020 levels.

Moreover, the number of companies implementing programs aiming at recruiting women, particularly women of color, has decreased. Only 18% of companies now offer recruiting programs focused on them, a sharp drop from 30% in 2022. Similarly, internship programs for women of color have decreased, from 14% in 2022 to 8%.

Corporate commitment to gender and racial diversity seems to be waning. For example, 78% of examined companies listed gender diversity as a top priority, which is a decrease from 87% in 2019. A similar decline is observed in companies placing high importance on racial diversity (69% now vs 77% in 2019).

Finally, the analysis reveals that fewer than half of the women surveyed report receiving proper support from their managers, with women of color being considerably more disadvantaged. As effective managers are crucial for employee advancement, a lack of support can have a negative impact on women's career prospects.

Based on a 10-year analysis of talent pipeline data and findings from the report, McKinsey and LeanIn.org estimate that achieving true parity in leadership roles for women may require several more decades: more than two for White women (22 years) and nearly five (48 years) for women of color.

They conclude that progress towards gender equality in the workplace is essential, as companies with a higher proportion of women in leadership positions benefit from enhanced innovation, better work cultures, and improved overall performance. Additionally, women leaders serve as role models for the next generation of female professionals, inspiring them to break new ground in their careers.

