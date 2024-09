Les femmes noires sont à l'avant-garde des efforts extraordinaires de sensibilisation pour Kamala Harris, allant des émissions d'Oprah aux réunions intimes à domicile.

Je me sentais sincèrement submergé, touchant une corde qui ne peut être comparée qu'à un sentiment de fierté ancestraux," a déclaré Thompson, originaire de Birmingham, en Alabama. Mais tout aussi rapidement que cette émotion m'a saisi, une prise de conscience s'est imposée. "Tu sais quoi, mon Dieu, il y a du travail à faire," a-t-elle reconnu.

À travers le pays, la campagne historique de Harris a suscité une vague d'activation parmi les femmes noires telles que Thompson, qui ont traditionnellement été un électorat vital au sein du parti démocrate. Jeudi soir, Oprah Winfrey en collaboration avec Win With Black Women, organisera un grand rassemblement en ligne, dans le but de réunir les partisans de Harris et de les mobiliser pour voter. Harris est attendue pour participer.

Plus de 40 000 personnes ont déjà exprimé leur intérêt pour le direct "Unite for America", qui aura lieu sur diverses plateformes, dont YouTube et Twitch, selon les organisateurs. L'événement commence à 20h HE jeudi soir et marque la conclusion d'une réunion Zoom organisée par Win With Black Women dans les heures suivant la fin de la candidature à la réélection de Biden le 21 juillet.

Cet événement a rapidement gathered une participation de plus de 90 000 personnes - y compris celles sur Zoom ainsi que celles qui regardent depuis d'autres plateformes - signalant un solide soutien pour l'entreprise historique de Harris.

"Cette élection est indiscutablement un moment historique," a déclaré Jotaka Eaddy, fondatrice de Win With Black Women, à CNN.

Les organisations soutenues par les femmes noires sont également à l'origine de nouvelles initiatives politiques pour aider Harris. Alpha Kappa Alpha, la première sororité noire que Harris a rejoint pendant son séjour à l'Université Howard, a récemment créé son premier comité d'action politique. Delta Sigma Theta, une autre sororité noire, lance sa première campagne publicitaire pour mobiliser les électeurs, avec des publicités diffusées jusqu'en septembre. Entre-temps, le Conseil national des femmes noires, en collaboration avec ses chapitres membres et de nombreuses organisations affiliées, telles que Jack and Jill of America, une organisation pour les jeunes noirs, lance une campagne pour inscrire les femmes noires et les jeunes électeurs âgés de 17 à 24 ans.

"Le sentiment est plus fort lorsque quelqu'un qui me ressemble est à la tête du ticket démocrate," a déclaré Daria Dawson, directrice de la mobilisation des électeurs du groupe America Votes et première femme afro-américaine à diriger l'organisation. "Il y a un sentiment d'urgence revitalisé."

Hillary Holley, qui a soutenu les tentatives infructueuses de Stacey Abrams pour devenir la première gouverneure noire et féminine de Géorgie, dirige maintenant Care in Action - le bras politique de l'Alliance nationale des travailleuses domestiques.

L'ascension de Harris au sommet du ticket démocrate a considérablement influencé la perspective des activistes de base et des donateurs qui soutiennent leurs efforts, selon Holley.

Avant le départ de Biden de la course, Holley, basée en Géorgie, avait invité un rassemblement à Atlanta le 8 août pour raviver les contributeurs, mettant en évidence l'importance de l'élection même si elle montrait moins d'enthousiasme pour la campagne de Biden.

Mais depuis l'accession de Harris en tant que porte-drapeau du parti, l'intérêt pour l'événement a explosé, selon Holley - avec presque tous les 80 participants, principalement des femmes noires, souhaitant contribuer davantage.

"Ces femmes noires ont porté le fardeau de l'engagement des démocrates dans les élections pour protéger nos communautés depuis des années, des décennies et de nombreux cycles électoraux," a déclaré Holley. "Maintenant, nous avons le meilleur des deux mondes - nous soutenons une femme intimement familiarisée avec nos luttes. Nous avons attendu cette opportunité."

Le budget du groupe de Holley a augmenté à 15 millions de dollars - passant de son budget initial d'environ 9 millions de dollars, a-t-elle mentionné. Care in Action prévoit maintenant de contacter 6,8 millions d'électeurs dans l'Arizona, la Géorgie, le Nevada et la Caroline du Nord, dans le but de mobiliser les femmes de couleur déjà inscrites mais qui choisissent souvent de s'abstenir des élections.

Cependant, Holley et d'autres activistes soulignent le fait que leur discours va au-delà de l'identité de Harris. Les représentants de Care in Action - comprenant des nounous, des femmes de ménage et d'autres travailleurs de soins - mettront en avant "l'autonomie financière" et relieront les propositions économiques de Harris pour convaincre les électeurs dans les semaines à venir, a déclaré Holley.

Les femmes noires représentent l'un des blocs électoraux les plus fiables pour le parti démocrate, avec 90% d'entre elles soutenant Biden en 2020, selon les sondages de sortie. Leur soutien au candidat démocrate à la présidence a bondi à 96% en 2012, lors du dernier mandat d'Obama.

"Le secret des femmes noires, c'est que ce n'est pas seulement nous, mais comment nous inspirons et convainquons les autres," a déclaré Melanie Campbell, présidente du Fonds d'action du pouvoir de vote. "Nous mobilisons les hommes, nos fils, nos filles, nos nièces, nos neveux, et ainsi de suite."

En 2020, Campbell faisait partie du chœur de femmes noires exhortant Biden à choisir une femme afro-américaine comme colistière. Elle était également parmi celles qui appelaient Biden à rester dans la course après sa piètre performance lors du débat du 27 juin.

Campbell craignait que les démocrates ne passent à côté du vice-président après son départ, a-t-elle déclaré. Le message des femmes noires était clair: "Non, elle a obtenu les 14 millions de voix qu'il a eues," a déclaré Campbell. "C'était Biden-Harris."

"Les femmes à la peau sombre attiraient les foules," a-t-il déclaré.

L'événement Win With Black Women du 21 juillet a réussi à recueillir 1,5 million de dollars en environ trois heures, selon Eaddy, la fondatrice du groupe. Actuellement, 20 millions de dollars ont été recueillis par divers groupes d'activation aidant la campagne de Harris. Certains de ces groupes, tels que White Dudes for Harris, Win With Black Men et Swifties for Kamala, ont été invités à rejoindre le rassemblement virtuel avec Harris et Winfrey jeudi soir.

En Caroline du Nord, un État que Trump a remporté avec environ 74 000 voix sur un total de 5,4 millions de votes en 2020, des groupes dirigés par des femmes noires travaillent sans relâche pour élargir l'électorat. Les résidents noirs représentent environ 21 % de la population de l'État, et la Caroline du Nord est le foyer de plusieurs universités historiques noires.

Thompson, une militante de l'Alabama, est la fondatrice de Woke Vote. En 2017, cette organisation a joué un rôle significatif dans l'élection de Doug Jones en tant que premier sénateur démocrate de l'Alabama en 25 ans. Lors de cette élection, les efforts de Thompson se concentrent principalement sur un petit nombre d'États cruciaux, tels que la Caroline du Nord et la Géorgie, où Biden a réussi à remporter la victoire avec une marge inférieure à 12 000 voix en 2020.

La Caroline du Nord était la victoire la plus serrée de Trump il y a quatre ans, et Harris tente de devenir le premier candidat démocrate à la présidence à remporter l'État depuis Obama en 2008. Thompson, qui a travaillé sur la campagne d'Obama en Caroline du Nord en 2008, s'efforce de mobiliser les électeurs noirs ruraux dans l'est de l'État, souvent négligés par les efforts de sensibilisation traditionnels.

Les organisatrices noires de l'État touchent également des groupes diversifiés au-delà des femmes noires.

Janice Robinson, directrice du programme de la Caroline du Nord de Red Wine & Blue, une organisation qui s'adonne à l'organisation "relationnelle", encourage les groupes diversifiés de femmes suburbaines à rallier leurs amis, voisins et parents pour Harris et d'autres démocrates dans l'État de la Caroline du Nord.

Lors d'une récente soirée organisée dans la région de Charlotte, une douzaine de personnes, principalement des femmes blanches, se sont réunies avec Robinson pour stratégiser autour du café, des viennoiseries et du jus d'orange. Elle les a guidées à travers un outil pour partager des informations sur les élections avec d'autres Caroliniens dans leur liste de contacts.

"Les gens écoutent les personnes en qui ils ont confiance", a-t-elle souligné.

Son objectif est d'amener 40 000 électeurs aux urnes en Caroline du Nord.

D'un autre côté, le chapitre de la Caroline du Nord d'America Votes collabore avec diverses autres organisations pour atteindre 4 millions d'électeurs dans l'État - une expansion record de leur sensibilisation par rapport aux élections précédentes, a déclaré Ashlei Blue, directrice de l'État du groupe.

La directrice adjointe Nervahna Crew, une vétérane de plusieurs élections présidentielles en Caroline du Nord, y compris celle de 2016, a passé des heures à frapper aux portes et à distribuer des documents de campagne pour Hillary Clinton. Le kyste sur son pied droit était le résultat de son engagement pendant cette élection. Crew a travaillé "en heures supplémentaires" lors de cette élection, en partie en l'honneur de sa grand-mère Mary Starkey, une militante démocrate

