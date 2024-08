- Les femmes innovantes parlent en premier lieu

Sans grand battage médiatique, la Première a ajouté une nouvelle émission de discussion à sa grille. La particularité : le nouveau format, "Amado, Belli, Biedermann", met en avant un trio féminin et se veut un lieu de rencontre pour les femmes qui souhaitent échanger des idées, s'inspirer et se divertir. Elle débutera le 16 septembre, avec l'émission de discussion féminine diffusée initialement dix fois, du lundi au vendredi à 16h10.

Émission de discussion intergénérationnelle

La chaîne met également en avant que l'émission est un "format de discussion innovant et intergénérationnel". Le trio d'animatrices, composé de Marijke Amado (70 ans), Aminata Belli (32 ans) et Jeanette Biedermann (44 ans), incarne "un mélange unique d'expérience, de jeunesse et de cultures diverses, représentant une nouvelle forme d'animation d'émission de discussion".

Amado, en tant qu'"icône des années 60" et doyenne du groupe, apporte "sagesse et charisme". La jeune animatrice et influenceuse Aminata Belli représente la génération numérique, tandis que la chanteuse Jeanette Biedermann fait office de pont entre "les deux mondes".

Plateforme télévisuelle inspirante pour les femmes

Dans chaque épisode, les trois femmes invitent des personnalités pour des discussions "ouvertes et sincères". Les sujets seront aussi variés que la vie elle-même - de l'amour, des relations, de la famille et de l'amitié aux modes de vie et aux actualités people, tout y passera.

