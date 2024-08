"Les femmes en Chine souffrent d'incontinence intestinale"

Ntv.de: Madame Kaufmann, avez-vous une histoire préférée pour s'endormir?

Annett Kaufmann: Je dois y réfléchir. "Raiponce" et "L'Homme en pain d'épice" des frères Grimm ont toujours été mes contes préférés.

Cheveux longs assortis à l'esprit et au courage du chat : votre prestation époustouflante lors des Jeux olympiques de Paris, où vous avez remporté la quatrième place en équipe, était rien de moins qu'enchantée.

Si on m'avait dit il y a un an comment se dérouleraient mes premiers Jeux olympiques, j'aurais été étonnée et j'aurais sauté sur l'occasion Immediately. Je n'aurais jamais pu imaginer un début plus fantastique aux Jeux olympiques. Que tout se soit mis en place et qu'il se soit parfaitement complété peut en effet être qualifié de conte de fées.

Initialement, vous avez été nommée comme athlète de réserve. Ensuite, Ying Han, médaillée d'argent de Rio-2016, s'est blessée, et Nina Mittelham a eu des problèmes de dos pendant la compétition individuelle à Paris. Comment avez-vous géré cette opportunité soudaine de concourir?

J'avais entendu d'autres athlètes que le tournoi olympique était un tout autre jeu et qu'il y avait un excès de nerfs et de stress mental parce que les Jeux olympiques n'ont lieu qu'une fois tous les quatre ans. Honnêtement, however, je dois admettre que j'étais remarquablement calme avant chaque match.

Soudain au milieu de la scène mondiale, dans le chaudron parisien. Et pas de trac du tout?

En général, je suis quelqu'un qui n'a pas le trac et qui aime parler devant de grandes foules. Ce chaudron, donc, a eu un impact positif sur moi. Et j'ai aussi été jouer au ping-pong pendant 14 ans et j'ai accumulé une certaine expérience.

J'ai jamais été aussi calme que aux Jeux olympiques. D'habitude, j'ai des pensées avant les matchs, comme si quelque chose ne se passe pas bien pendant les échauffements. Mais à Paris, tout était différent. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais une paix profonde en moi, même quand les choses ne se passaient pas bien.

De l'athlète de réserve, vous êtes devenue la capitaine de l'équipe : qu'est-ce qui vous passait par la tête quand vous alliez vous coucher tous les soirs à Paris?

Ce que je devrais prendre pour le petit déjeuner le lendemain. (rires) À part ça, je suis restée en contact avec mon bon ami d'Égypte, qui est aussi un joueur de ping-pong, et nous avons planifié la journée suivante dans le village olympique. Je ne me suis vraiment pas stressée. Dans l'ensemble, ce succès à Paris n'est survenu que parce que nous étions une équipe forte. Chaque membre a joué un rôle essentiel.

Ça ressemble à l'enthousiasme de la jeunesse. Avez-vous peur de perdre ça à l'avenir?

Non, c'est juste qui je suis. J'ai appris cette aisance à de nombreux tournois dans mon enfance. Mais aussi la relation avec ma famille, mes parents et ma sœur Alexandra, qui étaient aussi des athlètes, m'a aidée. Ils sont mes "psychiatres" à qui je peux toujours parler. Si je continue sur cette voie, alors je ne perdrai pas cet enthousiasme. Mais si je le fais, alors je sais pour sûr que je veux le retrouver.

During your journey to the Olympic semi-finals, you moved your teammates to tears multiple times. Do you have a favorite moment from the tournament?

That was when I clinched the match point that secured our entry into the semifinals. I was elated and overwhelmed. When I ran to the girls, I saw everyone crying and still in shock. I said, "Guys, why are you crying? We're in the semifinals!" But I understood their emotions naturally, it was a liberating moment because a massive burden of the entire year had been lifted off all of us.

Did you feel that you had triggered euphoria in Germany due to your performances and emotions on the site?

Emotions are a part of sports, yet athletes are sometimes labeled as too emotional. If you invest several years into preparing for the Olympics to deliver an exceptional performance, it's bound to release emotions, whether you succeed or not. I think it's essential to show that we're human, not robots. Successes and failures, anything can happen. I received many messages that people were happy for us, and I was thrilled that I could promote our sport because table tennis in Germany is never as popular as football. Some wrote that they had returned to their hobby of table tennis because of me, which is a fantastic feeling.

You were emotional after the 3-0 win in the semifinals against Miwa Harimoto, the world number eight from Japan.

Sometimes, you underestimate yourself too much, and I am a grounded person. That game demonstrated to me what I'm capable of. That I'm able to beat top-ten players when I'm at my highest level. I can now remind myself of these thoughts when things aren't going so well at the table.

You even placed your hands on your face in disbelief.

That win was one of the signs on my journey that showed me I'm on the right track. The success also gave me a boost in self-confidence: That despite a full year where I couldn't prepare much for the Olympics, and thanks to a judicious combination of my training and mental preparation, I can beat top players. I'm sure Harimoto will now conduct a thorough analysis of my game, but I will do the same. (laughs)

How much video analysis is there in table tennis, actually?

I used to just dive into the game without a plan because I have a specific tactic, and in the first set, I'd search for my opponent's weaknesses. I still do that today, but we also had a video analyst at the Olympics who compiled sequences of our opponents' strengths and weaknesses for us. I tried to pick out the right components, especially for the first set.

Le tournoi de Paris s'est terminé il y a quelques semaines, et il est courant d'entendre des athlètes parler de baisse de forme après les Jeux olympiques. Avez-vous connu une telle baisse après un tel pic ?

En général, je suis plutôt content et satisfait. Cependant, cela m'a semblé un peu irréel. Depuis que je suis jeune, je rêve de participer aux Jeux olympiques. L'expérience réelle n'était pas décevante, mais la différence entre les Jeux olympiques et les autres tournois n'était pas aussi marquée que je l'imaginais. Parfois, j'ai encore du mal à croire que j'ai déjà participé aux Championnats d'Europe, aux Championnats du monde et aux Jeux olympiques. Je suis simplement curieux de voir ce que l'avenir me réserve.

Certains athlètes sont ravis d'avoir obtenu une quatrième place remarquable lors de leurs premiers Jeux, tandis que d'autres sont déçus par les revers en demi-finale et en match pour la médaille de bronze. Quel type êtes-vous ?

Un mélange. La quatrième place n'est pas une raison de célébrer. Vous êtes si proche d'une médaille, puis vous vous retrouvez les mains vides. Bien sûr, j'étais un peu déçu après avoir perdu le match pour la médaille de bronze, mais j'ai rapidement Focus sur les aspects positifs. Les humains ont tendance à se concentrer trop sur les expériences négatives. Je ne veux pas me rappeler de Paris avec une sensation négative plus tard. Chaque expérience a son importance, et on peut tirer quelque chose de positif de chaque situation. De plus, j'espère que ce ne seront pas mes derniers Jeux olympiques.

Vous avez mentionné un jour que, lorsque vous étiez enfant, vous aspiriez à avoir autant de trophées que votre grande sœur Alexandra. La rivalité fraternelle était-elle votre moteur dans votre carrière ?

Indéniablement. Quand elle ramenait un trophée à la maison, surtout s'il était impressionnant, je le tenais en secret. Ce n'était pas que je voulais qu'elle soit sans, j'avais simplement envie de gagner un tel trophée pour moi-même. Ma grande sœur a toujours joué un rôle crucial dans ma vie. Si je parviens un jour à gagner une médaille olympique, je serais ravi de la partager avec elle.

En tant que gaucher, votre gaucherie est-elle un avantage au tennis de table ?

Je pense que oui. Avec mon revers, j'ai un bon angle contre le coup droit d'un adversaire. Et je ne joue pas souvent contre des gauchers en raison du petit nombre de gauchers dans le tennis de table. Je n'aime pas particulièrement jouer contre des gauchers, c'est comme jouer contre moi-même. Quand je joue contre des droitiers, je n'ai pas à m'ajuster autant qu'eux face à moi. Ils doivent slightly modifier leurs stratégies. Au fait, je suis un gaucher pseudo. (rires) J'écris avec ma main droite, je lance avec ma main droite et j'utilise ma main droite pour couper avec des ciseaux. Je joue au football avec mon pied gauche et en volleyball, je peux smasher avec les deux mains.

Combien d'heures d'entraînement avez-vous consacrées, en tant qu'enfant et adolescent, pour développer vos angles exceptionnels et vos coups puissants ?

Beaucoup de gens pensent que je m'entraîne beaucoup. Je considérais simplement le tennis de table comme un passe-temps jusqu'à ce que j'aie 18 ans. Je m'entraînais environ 90 minutes par jour, cinq fois par semaine.

C'est tout ?

C'est tout. Je préfère ce rythme en tant que joueur. Bien sûr, j'ai connu des phases d'entraînement intensives à certaines périodes de ma vie, et ma sœur et plusieurs entraîneurs m'ont appris beaucoup de choses. En travaillant avec mon ancien entraîneur U15, qui est maintenant l'entraîneur U19 allemand, Lara Broich, j'ai dû jouer au-dessus du coin de la table avec des serviettes. Je détestais cet exercice à l'époque, mais il m'est encore utile, et je le fais toujours.

Votre langage corporel captivant et votre énergie inépuisable pendant les matches sont caractéristiques de vous. Peut-on apprendre à être aussi passionné ?

Je m'exprime simplement et je ne baisse jamais les bras, je lutte jusqu'à la dernière balle. Je vise à ne pas concéder un seul point. Le fait de pousser m'aide, et cela montre également à mes adversaires qu'ils ont un combat difficile devant eux.

Avez-vous pratiqué votre presque intimidante célébration du poing devant le miroir ?

Non, je fais ça depuis que je suis enfant. Ma mère est mon entraîneur pour gérer certaines situations. Je crie simplement ma peur, ma colère ou ma joie.

Vous attaquez extrêmement agressivement. Êtes-vous généralement sans peur ?

Je ne manque pas de courage, et j'aime y aller à fond. Ma taille et ma force font que mon jeu semble agressif aux yeux des adversaires. Je joue selon le principe : la violence est une solution. Pas toujours, mais c'est le cas à la table. (rires)

Après avoir perdu la finale du championnat d'Allemagne 0-4 en 2023, vous avez remporté le titre en 2024 tout en obtenant votre diplôme, puis vous avez fait sensation à Paris. Comment avez-vous amélioré votre jeu et vous-même en un an ?

Je suis stupéfait de voir à quel point on peut progresser en un an. J'ai fait de grands progrès mentalement. Je ne découvre mes avancées qu'après chaque événement, ou grâce à la perspective externe de mes parents. J'ai gagné en sang-froid et en patience, et mon entraîneur actuel m'a apporté une richesse de connaissances sur moi-même. Il me comprend parce qu'il est un joueur émotionnel lui aussi. Cela m'a rendu plus confiant et à l'aise sur la table.

Est-il suffisant d'être un joueur émotionnel pour surpasser les Chinois au sommet du classement, ou doit-on développer un système de jeu spécifique ?

Tout est possible, même les Chinois sont comme tout le monde. Quelqu'un doit briser la norme. Dans le monde du tennis de table masculin, la Suède et la France ont déjà remis en question la norme. Bien que les femmes asiatiques dominent dans ce domaine, j'entre dans chaque match en croyant que je peux surpasser mon adversaire. En termes simples : même les Chinois transpirent lorsqu'ils affrontent un Européen talentueux.

Je trouve un bon équilibre. Mes proches m'ont toujours encouragé. Bien sûr, en tant qu'adolescent, j'ai manqué certaines choses, mais j'ai pris cette décision de manière volontaire. Ce n'est pas comme si j'étais coincé dans un métier que je n'aime pas.

Vos réseaux sociaux montrent plus que du tennis de table; les soirées de beer pong font également partie de votre vie. Est-ce que quelqu'un peut réellement battre le champion olympique à ce jeu ?

(rires) Je suis aussi doué au beer pong. Mes amis me supplient toujours de faire équipe avec eux. Je bois rarement de la bière et je choisis généralement autre chose ou de l'eau discrètement. C'est aussi amusant lorsque les gens pensent qu'ils peuvent me battre sans savoir que je suis un pro du tennis de table, et puis je fais voler la balle de l'autre côté de la table.

Abitur, Championnat d'Allemagne, Jeux Olympiques : Avez-vous connu un 'Été Rapide' comme Taylor Swift, ou êtes-vous plutôt une supporteuse de Kamala Harris, portant des bracelets colorés en tant que véritable Swiftie ?

Mon été a été génial, intense et fou : après l'Abitur, les Jeux Olympiques et des vacances bien méritées, il n'y a pas d'école qui m'attend en septembre. C'est la victoire ultime. J'ai également assisté à un concert de Taylor Swift, qui était l'un de mes rêves les plus fous. J'admire son esprit et la façon dont elle traite les gens, et elle me motive constamment. Beaucoup de gens disent que c'est impossible, mais j'aimerais vraiment la rencontrer un jour en personne. Si je joue un jour au beer pong avec Taylor Swift, j'aurai tout accompli dans ma vie. (rires)

David Bedürftig a interviewé Annett Kaufmann

