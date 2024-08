- Les femmes éducatrices ont tendance à être plus souvent malades que la population générale.

Des absences anormalement élevées dues aux congés maladie parmi le personnel des jardins d'enfants en Mecklembourg-Poméranie occidentale aggravent une situation de travail déjà tendue dans ces établissements. Une étude des données de l'assurance maladie reveals que les travailleurs de la petite enfance ont pris environ 34,7 jours d'absence par an, bien plus que la moyenne de 20 jours de maladie environ dans tous les métiers, selon la Fondation Bertelsmann et le Forum d'experts. Par rapport aux autres États, le Mecklembourg-Poméranie occidentale est bien au-dessus de la moyenne (29,6).

La Fondation Bertelsmann, qui guide le Forum d'experts, utilise principalement des données de l'assurance maladie DAK, où 12,2 % des employés de la petite enfance sont assurés. La tendance est soutenue par les données d'autres assureurs maladie disponibles pour la Fondation.

Les experts s'inquiètent d'un cycle nuisible de taux élevés d'absentéisme et de surcharge de personnel

"De nombreux jardins d'enfants sont pris dans un cycle nuisible : les taux d'absentéisme croissants entraînent l'absence de plus de spécialistes, ce qui augmente à son tour la charge de travail pour le personnel restant", commente Anette Stein, experte en éducation de la petite enfance à la Fondation Bertelsmann. "L'éducation de qualité, les soins et l'éducation de la petite enfance deviennent moins réalisables dans de nombreux endroits en raison de cela."

Selon la Fondation, selon les données de l'assurance maladie Techniker, les infections respiratoires étaient la cause la plus fréquente d'absentéisme, suivies de problèmes de santé mentale.

Pour compenser les absences dues à la maladie, aux vacances et à la formation, la Mecklembourg-Poméranie occidentale a besoin de 2 500 spécialistes à temps plein supplémentaires, selon la Fondation. Le coût estimé de 154 millions d'euros pour une année permettrait de soulager temporairement la crise de personnel, estime la Fondation.

Les absences croissantes dues aux congés maladie nécessitent des mesures d'urgencepromptes dans les jardins d'enfants pour assurer la continuité de l'éducation de qualité. Ce cycle de taux élevés d'absentéisme et de surcharge de personnel pourrait être rompu avec des services d'urgence améliorés pour assurer la couverture pendant les absences.

