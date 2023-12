Les femmes développent le golf en Inde

Si le hockey et le cricket sont deux exemples de sports qui ont ouvert la voie, le golf rattrape lentement mais sûrement son retard.

Nous avons une société qui pensait qu'il était important de se marier à 22 ou 23 ans et de devenir une femme au foyer", a déclaré Champika Nanda Sayal, secrétaire générale de l'Association indienne de golf féminin, à CNN Living Golf lors d'un récent voyage à Delhi.

"Historiquement, c'est un modèle qui a été suivi au fil du temps", ajoute-t-elle. "Aujourd'hui, je ne pense pas que les filles croient que c'est la seule chose qu'elles doivent faire. Nous avons une énorme population de jeunes Indiens qui cherchent de nouvelles voies dans la vie et le golf est l'une d'entre elles.

Pour renforcer la popularité du golf auprès des femmes, la WGA of India sponsorise un certain nombre de joueuses d'élite du pays.

"Si l'on compare les revenus en Inde à ceux d'autres pays où l'on joue au golf, c'est un jeu coûteux", explique-t-elle. "Nous sommes une organisation à but non lucratif. Chaque parcelle de notre argent est réinvestie dans le bien-être des filles. Nous les finançons pour qu'elles puissent participer à des tournois internationaux.

"Je suis très fière de dire que cinq Indiennes se sont qualifiées pour le Ladies European Tour en 2017, ce qui en dit long sur leur talent, mais elles n'ont pu le faire que parce que nous les avons aidées financièrement."

La star incontestée du golf féminin indien est Aditi Ashok. La jeune femme de 19 ans, qui a déjà remporté deux victoires sur le Ladies European Tour, est plus qu'heureuse de servir de modèle aux jeunes joueuses.

"J'aime jouer au golf et je suis heureuse de pouvoir le faire pour gagner ma vie. J'essaie simplement d'être compétitive et de donner le meilleur de moi-même chaque semaine sur le LPGA et le LET", a-t-elle ajouté.

"C'est un avantage supplémentaire de pouvoir inspirer les jeunes en faisant ce que j'aime le plus. J'essaie toujours de me représenter et de représenter mon sport au mieux de mes capacités et de travailler aussi dur que possible afin de réussir et d'inspirer les jeunes filles à faire carrière dans le sport."

Pour Ashok, le financement est le seul moyen de s'assurer que les athlètes féminines indiennes continuent de percer.

"Aux Jeux olympiques de 2016, les seules médailles remportées par l'Inde l'ont été par des femmes, donc je pense que cela en dit long sur le potentiel du sport féminin en Inde", dit-elle en faisant référence à la médaille d'argent remportée par P. V. Sindhu en badminton et à Sakshi Malik, qui a décroché le bronze dans la compétition de lutte des 58 kg.

"J'espère que les fédérations sportives et le gouvernement indien reconnaîtront ce potentiel et investiront de manière égale dans les sports masculins et féminins.

"En ce qui concerne le golf, je vois déjà plus de jeunes filles jouer aujourd'hui que lorsque j'étais enfant, c'est donc déjà une amélioration et je suis sûre que cela ne fera que s'améliorer dans les années à venir.

Pour Sayal, le succès d'Ashok et des autres joueurs n'est qu'une récompense pour le temps et les efforts consacrés à l'essor du golf en Inde.

"Vous ne pouvez pas imaginer d'où nous venons", explique-t-elle. "En tant que golfeurs juniors, nous devions chercher de vieilles balles de golf dans les buissons pour jouer. Nous avons vraiment parcouru un long chemin.

"Nous assistons à un changement remarquable. Nous avons une population dont nous pouvons nous vanter. Une Inde jeune et très optimiste, capable de tout accomplir.

"J'aimerais voir un golfeur indien remporter les Jeux olympiques en 2024 et je pense que nous nous en approchons.

