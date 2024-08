- Les femmes de tennis de table perdent le match de bronze

La surprise dans le duel inégal pour le bronze olympique était absente, et Xiaona Shan s'est effondrée émotionnellement. Comme un tas de misère, la joueuse de table tennis allemande la plus expérimentée, à 41 ans, était assise en pleurs derrière le banc après une défaite 0:3 contre la Corée du Sud. Elle a dû être réconfortée par ses jeunes coéquipières et l'entraîneur national Tamara Boros pendant plusieurs minutes.

"En tant qu'équipe, nous gagnons et nous perdons ensemble. Et quand quelqu'un ne se sent pas bien, nous essayons de le soutenir et de lui donner du courage et d'ouvrir les yeux. Nous sommes venus ici avec une équipe de substitution," a déclaré Annett Kaufmann, qui fait ses débuts aux Jeux olympiques, les larmes coulant sur ses propres joues. La quatrième place aux Jeux olympiques est un grand succès pour l'équipe féminine, bien que "la déception soit naturellement grande pour le moment."

Shan était handicapée par une blessure au disque, qui s'est manifestée dans son match individuel désespéré contre Jeon Jihee (0:3). Elle aurait aimé en faire plus," a expliqué Shan.

Malgré tout, la médaillée de silver en équipe en 2016 a montré dans le double qu'elle pouvait encore performer fortement même blessée. Avec Yuan Wan, Shan a amené les favorites Shin Yubin et Jeon Jihee au bord de la défaite après un retard de deux sets, menant même 7:4 dans le cinquième set décisif. Finalement, elles ont perdu le match 2:3.

Wan a décrit leur performance comme "folle", car elles n'avaient même pas entraîné ensemble avant le tournoi. L'équipe allemande manquait de deux joueuses de pointe. Nina Mittelham avait souffert d'une blessure au disque lors de sa défaite au deuxième tour à Paris, et Ying Han ne pouvait pas voyager en raison d'une rupture du tendon d'Achille.

Kaufmann n'a rejoint l'équipe que grâce à ces absences. Avec cinq victoires en cinq matches, l'adolescente a même surpris l'élite mondiale, mais elle a eu un jour sans dans sa défaite 0:3 contre la Sud-Coréenne Lee Eunhye. "Je ne me sentais pas à l'aise dans le jeu et je ressentais une certaine pression," a-t-elle admis.

Le directeur sportif de la Fédération allemande de tennis de table, Richard Prause, était très satisfait de Kaufmann et de l'équipe féminine, mais pas du premier Jeux olympiques sans but depuis 2004. Par le passé, les Allemands étaient ceux qui "poursuivaient la Chine", mais à Paris, d'autres nations ont endossé ce rôle. "Nous les poursuivrons maintenant," a annoncé Prause.

