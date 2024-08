Les femmes de la DFB se récompensent mutuellement et l'entraîneur Hrubesch avec le bronze

L'équipe féminine de football allemande remporte la médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Et ce, grâce à la gardienne Ann-Katrin Berger qui arrête un penalty face aux championnes du monde espagnoles en prolongation. Ainsi, l'équipe allemande de football féminin (DFB) dit au revoir à son entraîneur sortant Horst Hrubesch avec succès.

Horst Hrubesch a accompli sa dernière grande mission et prend sa retraite d'entraîneur avec une médaille de bronze, grâce à la reine de penalty glaciale Giulia Gwinn et à la gardienne Ann-Katrin Berger tout aussi glaciale : calmement sur le point de penalty, Gwinn a conduit l'équipe allemande de football féminin à une victoire de 1:0 (0:0) contre les championnes du monde espagnoles dans la lutte pour la troisième place aux Jeux Olympiques. Avec la fin de la prolongation, Berger a également arrêté un penalty de la meilleure joueuse espagnole Alexia Putellas. Ainsi, l'équipe DFB a également remporté la médaille espérée pour l'entraîneur national sortant.

Le champion olympique de 2016 a remporté la médaille de bronze pour la quatrième fois après 2000, 2004 et 2008. Hrubesch et ses joueurs pourront récupérer les médailles lors de la cérémonie de remise des prix après la finale entre le Brésil et les États-Unis le samedi (17h00 CET) à Paris.

"Il manquera certainement quelque chose ensuite, mais ce n'est pas de la nostalgie", a déclaré le septuagénaire Hrubesch, qui a remporté l'argent avec les hommes à Rio en 2016 et sera remplacé par Christian Wück avec les femmes, avant le match : "Mais le temps était simplement trop beau pour ça." Le ancien monstre de la tête avait repris les deux fois championnes du monde et huit fois championnes d'Europe après l'échec de la Coupe du monde en Australie l'année dernière et la séparation avec l'entraîneur Martina Voss-Tecklenburg. La première fois de Hrubesch en tant qu'adjoint avec l'équipe DFB féminine s'est soldée par un match nul 0:0 contre l'Espagne en novembre 2018. Le héros de l'EM 1980 souhaite maintenant respecter son contrat avec le HSV en tant que directeur de l'académie des jeunes jusqu'en 2025.

Sous la direction de Wück, le prochain objectif de l'équipe de la DFB est le championnat d'Europe l'année prochaine en Suisse. Le nouvel entraîneur a déjà un test match en vue. Le 25 octobre, le remake de la finale de l'Euro 2022 (1:2 a.p.) aura lieu au stade de Wembley de Londres.

Schüller rate le moment décisif

À Lyon, les Allemands ont trouvé leur chemin dans le match trois jours après leur défaite en demi-finale contre les États-Unis (0:1 a.p.). Alexandra Popp, qui était revenue après une maladie, a joué son premier match aux Jeux Olympiques dans sa position habituelle en attaque au lieu du milieu de terrain, avec Hrubesch la louant depuis le banc.

Sous les yeux du président de la DFB Bernd Neuendorf, l'équipe allemande, qui devait se passer de la malade Sydney Lohmann, n'a pas pu créer d'occasions pendant les 15 premières minutes. Seule Klara Bühl a causé un peu de danger (19). Deux minutes plus tard, un coup franc de la joueuse espagnole Teresa Abelleira a heurté la barre. En

