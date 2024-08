- Les femmes de la DFB ne veulent pas rentrer les mains vides.

Avec des larmes, mais aussi de la détermination, l'équipe féminine de football allemande a réagi à sa défaite en demi-finale aux Jeux olympiques contre les États-Unis. "Nous avons très bien joué pendant de grandes parties du match", a déclaré Giulia Gwinn, qui a capitaine l'équipe en l'absence d'Alexandra Popp malade, alors qu'elles perdaient 0-1 en prolongation contre un but de Sophia Smith (95e minute). Après avoir manqué la finale à Paris, l'équipe féminine allemande affrontera maintenant les championnes du monde espagnoles à Lyon vendredi (15h00 heure de Paris) pour la médaille de bronze.

"En termes de détermination, nous sommes tous prêts et nous ne voulons pas rentrer les mains vides", a déclaré Gwinn. L'entraîneur Horst Hrubesch, qui sera remplacé par Christian Wück après les Jeux olympiques, a déclaré: "Aujourd'hui, nous baisserons notre chapeau, demain nous nous relèverons."

Après une défaite 1-4 en phase de groupes, l'équipe féminine allemande a livré un combat passionné contre les Américaines cette fois-ci et a même eu une occasion d'égaliser par Laura Freigang.

"Nous étions dans le coup. Si cela avait été des tirs au but, nous l'aurions remporté", a déclaré Popp's remplaçante Sydney Lohmann, faisant référence aux arrêts de penalty d'Ann-Katrin Berger en quart de finale contre le Canada.

"Une autre chance pour le bronze"

Huit ans après leur triomphe en or à Rio, ce serait la quatrième médaille de bronze de l'équipe féminine de football allemande aux Jeux d'été. "Personne n'aurait pensé que nous serions même ici. Nous avons encore une chance pour le bronze, une autre occasion", a déclaré Hrubesch. "Nous allons essayer de l'utiliser. J'ai dit aux filles : je ne peux que les féliciter pour la façon dont elles ont joué."

Rentrer avec une médaille vendredi n'est pas sa principale préoccupation. "J'en ai déjà une", a déclaré l'ancien attaquant de HSV qui a remporté l'argent avec l'équipe masculine allemande à Rio en 2016, perdant la finale contre le Brésil aux tirs au but. "C'est important pour les filles d'en avoir une. Ce sera déjà assez difficile", a déclaré Hrubesch.

"I'm not concerned about my own medal at this point", repeated Hrubesch, sticking to his statement."Regardless, we're not going to accept anything less than giving our best on Friday", the coach reiterated, emphasizing their resolve.

Lire aussi: