Les femmes d'abord : "Les femmes derrière le micro" et le 50e anniversaire du hip-hop

En l'honneur du 50e anniversaire du hip-hop, la lettre d'information de cette semaine est consacrée à la musique.

Quelque chose à siroter...

Michelle Joyce et LaJoyce Brookshire ne sont pas seulement amies, elles sont aussi partenaires dans la sensibilisation aux contributions des femmes dans l'industrie musicale.

Joyce, ancienne directrice du marketing chez Bad Boy Entertainment, et Brookshire, ancienne directrice de la publicité chez Arista Records, sont les architectes de "Women Behind the Mic" (Les femmes derrière le micro), une série de livres, des tables rondes et un projet de docusérie.

Joyce a déclaré à CNN qu'elle et Brookshire avaient ressenti un sentiment d'"effacement" en 2017, lorsque le documentaire "Can't Stop, Won't Stop : A Bad Boy Story" est sorti. Bien que des femmes aient dirigé de nombreux départements de la maison de disques Bad Boy, elles ont eu l'impression que les contributions apportées par ces femmes n'étaient pas reflétées à l'écran.

"Nous avons commencé à regarder les différents biopics et documentaires qui sortaient, et les femmes qui travaillaient sur ces projets, dans l'industrie de la musique, étaient laissées de côté", a déclaré Joyce.

Elles s'efforcent de changer cela et d'atteindre les générations futures.

"Women Behind the Mic" s'est récemment associée au département de l'éducation de la ville de New York pour "Attaining A Seat At The Table" à l'Apollo Theater, une classe de maître sur les carrières dans l'industrie du divertissement qui a attiré 1 200 collégiens et lycéens.

"Il s'agit d'une excellente occasion pour nos élèves d'explorer des carrières viables dans les coulisses de l'industrie de la musique et du divertissement", a déclaré David C. Banks, chancelier du département de l'éducation de la ville de New York, dans un communiqué. "Cette expérience leur donnera l'occasion d'apprendre auprès de professionnels qui peuvent les exposer à des possibilités d'études post-secondaires dans le domaine des arts tout en générant de multiples compétences qui se traduisent par des flux de revenus."

J'aime cette idée.

Une chose à dire...

Ja Rule a de nouveau fait la une des journaux récemment pour une controverse, mais pas pour ce que vous pensez.

Oui, il a déclaré qu' il n'aurait rien à voir avec un éventuel Fyre Festival 2.0, un projet de reprise du festival de musique infructueux de 2017 pour lequel le rappeur s'était associé à William McFarland.

Mais c'est ce que Ja Rule n'a pas dit qui a mis les gens en émoi.

Lors d'une interview avec The Shade Room, il a parlé de la reconnaissance de Nicki Minaj pour ses contributions au hip-hop et a déclaré qu'il n'y avait "aucune femme MC avant que Nicki n'apparaisse".

"Avant elle, la dernière était Lauryn Hill. Et avant elle, il y avait Queen Latifah, Salt-N-Pepa et des artistes comme... MC Lyte", a déclaré Ja Rule.

Cette déclaration a suscité une levée de boucliers en ligne de la part de personnes qui ont cité des artistes qu'il avait oubliés, notamment Foxy Brown, Lil' Kim et Missy Elliott.

Soyons réalistes : tout le monde ne peut pas être nommé tout le temps, alors accordons à Ja Rule un peu de grâce sur ce point.

Vous devriez écouter...

Les podcasts, c'est mon truc.

Et quoi de mieux qu'un podcast sur l'histoire du hip-hop animé par une légende du rap ?

Nas et la personnalité médiatique Minya "Miss Info" Oh ont des "conversations franches avec des figures légendaires qui ont développé la culture et la nouvelle génération de voix qui font avancer le hip-hop" dans "The Bridge : 50 ans de hip-hop".

Avec Nas à la barre, les invités sont aussi variés que le rappeur Snoop Dogg ou l'acteur/DJ Idris Elba.

Cette émission s'adresse aussi bien aux amateurs de hip-hop qu'aux auditeurs occasionnels.

Si vous cherchez quelque chose d'encore plus en rapport avec le thème de cette semaine, Jazzie Belle anime le podcast "Women in Hip Hop", dans lequel elle s'entretient avec des initiés, des artistes et d'autres personnes pour discuter de l'industrie.

Les deux podcasts sont disponibles partout où les podcasts sont disponibles.

J'ai hâte de regarder...

"Hip-Hop Evolution"

Quelle meilleure façon de célébrer le 50e anniversaire du hip-hop que d'en découvrir l'histoire ?

Netflix vous propose quatre saisons de cette série documentaire qui retrace l'évolution du genre à travers les décennies.

Plus besoin d'attendre le jeudi pour se replonger dans le hip-hop.

