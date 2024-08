- Les femmes au foyer mariées commencent apparemment leur escapade post-mariage plus tôt.

Après presque deux décennies de report de leur mariage, Jennifer Lopez (55 ans) et Ben Affleck (52 ans) se sont finalement mariés en été 2022. Malheureusement, leur histoire d'amour n'a pas eu une fin durable. Selon les dernières informations des médias américains, Lopez a déposé une demande de divorce le 20 août, indiquant le 26 avril 2024 comme date de séparation. Des sources anonymes laissent entendre que le couple avait déjà des problèmes pendant leur lune de miel.

Des moments de silence pendant la lune de miel

Après leur cérémonie de mariage à Las Vegas en juillet 2022 et une cérémonie plus importante en Géorgie en août, Lopez et Affleck ont profité de leur lune de miel à Lake Como, en Italie, comme le montrent les paparazzis. Cette expérience a semblé assombrir l'humeur de la célèbre actrice. Des sources rivelent que l'acteur n'était pas ravi des flashes constants des paparazzis. Malgré le statut de star mondiale de Lopez et la notoriété d'Affleck à Hollywood, il a semblé pris au dépourvu par l'attention.

Lorsqu'ils étaient libérés de l'œil des caméras, il est rapporté qu'ils se parlaient à peine, alors que cela aurait dû être le moment le plus heureux de leur vie. Il aurait déclaré à Lopez qu'il avait changé, mais ses sentiments n'ont pas semblé durer. Depuis leur passionnelle réunion en 2021, Affleck est censé aspirer à plus d'intimité, selon une autre source. Il aurait également eu du mal avec le statut de star de sa femme.

Affleck et Lopez se sont rencontrés au début des années 2000. Ils sont devenus l'un des couples les plus en vue d'Hollywood, gagnant le surnom de "Bennifer". On pense que la couverture médiatique incessante a joué un rôle dans leur rupture en 2004 après avoir annulé leurs fiançailles. Après d'autres relations et mariages, leur amour a repris en 2021.

La présence persistante des paparazzis pendant leur lune de miel a contribué à des moments de silence entre Lopez et Affleck, rendant ce qui aurait dû être le moment le plus heureux de leur vie plutôt différent. Le problème de l'attention médiatique constante semble avoir mis à rude épreuve leur relation, Affleck aspirant à plus d'intimité.

Même si Affleck a changé et a déclaré être un nouvel homme, ses sentiments envers le statut de star de Lopez n'ont pas duré, ce qui a як

Lire aussi: