Seulement le Brésil et la légendaire Marta se dressent entre les États-Unis et un cinquième titre olympique record, qui serait la première médaille d'or depuis 2012.

Malgré des difficultés à marquer pour ses joueuses pendant de grandes parties des phases à élimination directe, une victoire à Paris samedi marquerait malgré tout la fin brillante du mandat de Hayes en tant qu'entraîneure.

“C'est incroyable... C'est honnêtement beaucoup mieux que ce que je pensais que cela pourrait jamais être”, a déclaré Hayes à CNN Sport’s Amanda Davies au sujet de son expérience olympique jusqu'à présent. “Je n'arrive toujours pas à croire que nous sommes en finale pour la médaille d'or, mais c'est quelque chose pour lequel je suis très excitée.”

Hayes a commencé son rôle de entraîneure principale de l'USWNT en mai et a supervisé des victoires contre le Zambie, l'Allemagne (deux fois), l'Australie et le Japon aux Jeux olympiques.

Un but en prolongation de l'attaquante Sophia Smith était nécessaire pour battre l'Allemagne en demi-finales, tandis que Trinity Rodman a également marqué tard en prolongation pour venir à bout du Japon en quarts de finale.

Les États-Unis sont favoris pour gagner la finale de samedi, qui commence à 11 h HE au Parc des Princes, mais une équipe brésilienne inspirée par Marta représente un défi de taille pour n'importe quelle équipe.

La Brésilienne de 38 ans, Marta, qui participe à ses sixth et derniers Jeux olympiques, sera de retour d'une suspension de deux matchs pour la finale, déterminée à terminer sa dernière apparition dans un grand tournoi international sur une note positive. Elle a été expulsée lors du dernier match de groupe du Brésil, mais a regardé son équipe enregistrer des victoires improbables contre la France hôte et l'Espagne championne du monde en phases à élimination directe.

“Je suis ravie pour Marta”, a déclaré Hayes. “Quel oportunidad pour elle et son équipe. Elle le mérite. On pouvait voir à quel point cela comptait pour les joueurs de le faire pour elle.”

Pour certaines des étoiles de l'équipe américaine, il s'agira probablement de la dernière fois de jouer contre l'une des icônes du jeu féminin sur l'une des plus grandes scènes du sport.

“Il va sans dire que Marta a changé le jeu du football dans le monde entier”, a déclaré Rodman aux reporters jeudi. “C'est un joueur de football très talentueux mais aussi une grande personne, ce qui en dit long.

Je l'ai toujours admirée, nous le faisons tous, elle est une légende pour toujours. Mais nous voulons cette médaille d'or, alors je ne vais pas en dire trop sur ça. Je l'aime bien, mais nous voulons gagner.”

Les Jeux olympiques de Paris ont été une opportunité pour cette équipe américaine de repartir de zéro après une campagne décevante à la Coupe du monde l'année dernière, qui s'est soldée par une défaite en huitièmes de finale contre la Suède.

Après avoir terminé en tête du groupe B avec trois victoires, les États-Unis ont dû faire preuve de résilience et de détermination pour progresser dans les phases à élimination directe des Jeux olympiques et continuer la célèbre légende de l'équipe à ce tournoi.

En France, les conditions ont été difficiles et les matches longs, mais Hayes, qui a entraîné l'équipe féminine de Chelsea pendant 12 ans avant de rejoindre l'USWNT, est confiante que ses joueuses puiseront assez d'énergie pour une dernière performance.

“Vous avez tout le temps de vous reposer après ça”, a-t-elle déclaré. “Nous sommes en finale pour la médaille d'or. Je suis sûr que tout le monde puisera dans ses réserves pour livrer la performance. J'ai une confiance absolue en ce groupe pour être capable de le faire, alors je ne pense pas que ce sera un problème.

Nous sommes ici pour concourir, nous sommes ici pour gagner”, a ajouté Hayes. “Ce sera un jeu chaotique, j'en suis sûr... Je m'attends à ce que ce soit assez disputé. Mais honnêtement, je me concentre simplement à obtenir le meilleur de nous-mêmes, et je veux m'assurer que nous sommes aussi préparés que possible.”

Les joueuses, quant à elles, apprécient l'opportunité de jouer sous la direction de Hayes dans son premier rôle d'entraîneure internationale.

“Emma est arrivée si peu de temps avant ce tournoi”, a déclaré Smith aux reporters. “Nous savions que, bien sûr, cela allait être un défi. C'est un défi de gagner la confiance d'un nouvel entraîneur, sans parler de quelques mois avant un tournoi mondial, mais elle est simplement venue en trombe.

Nous l'adorons. Elle a travaillé tous les jours pour gagner notre confiance et nous montrer qu'elle se soucie vraiment de nous non seulement en tant que joueuses, mais aussi en tant que personnes. Cela compte vraiment pour nous... Bien sûr, nous sommes une équipe complètement différente et beaucoup de crédit revient à Emma.”

La victoire laborieuse contre l'Allemagne plus tôt cette semaine garantit au moins une médaille d'argent olympique pour les États-Unis, mais aller un peu plus loin marquerait la fin réussie – bien que non toujours de tout repos – du mandat de Hayes en tant qu'entraîneure.

Pour l'équipe la plus célèbre du football féminin, cela marquerait également la fin d'un long tournoi et le début d'une nouvelle ère.

Lire aussi: