Vincent Gross, l'Étoile de Hitzone (27 ans), profite actuellement de son succès. Avec son dernier tube "Aperol Spritz", il passe d'une prestation à l'autre en jetant. Et en privé, les choses s'annoncent bien pour le chanteur suisse. Récemment, il a officialisé sa relation avec Sara, 21 ans. "Je suis vraiment heureux en ce moment. Je travaille dur sur de nouveaux projets, et la motivation est deux fois plus forte", déclare-t-il lors d'un entretien avec l'agence de presse spot on news.

"Se Sentir Aimé et Soulagé"

Le fait que le chouchou des fans soit maintenant pris ne semble pas démoraliser ses fans féminines. "Elles ont accueilli Sara à bras ouverts, et elles semblent vraiment heureuses pour moi aussi", mentionne Gross joyeusement. Il est agréable de pouvoir exprimer ouvertement son affection. "C'est un soulagement, sans aucun doute."

Cependant, trouver du temps de qualité ensemble est un défi en raison de leurs emplois du temps chargés. "Avec un peu d'effort, on peut toujours faire en sorte que ça fonctionne", déclare Gross. "Alors, c'est encore plus spécial quand Sara peut me rejoindre occasionnellement. Elle est encore étudiante et souvent très occupée." Le couple ne se met pas la pression quant aux projets futurs. "Nous sommes très détendus et nous laissons simplement les choses suivre leur cours."

"Se Produire avec le Fabuleux Giovanni Zarrella"

Dans les semaines à venir, l'artiste suisse a plusieurs prestations prévues. L'une des plus excitantes est "Die Giovanni Zarrella Show" le 24 août (20h15, ZDF), où Gross se produira aux côtés d'artistes comme Andrea Berg, Roland Kaiser et Marianne Rosenberg. Il a hâte de voir le public - tout comme pour chaque prestation.

La télévision a un charme particulier pour lui. "D'un côté, il y a la peur que quelqu'un prenne une bière pendant ma prestation. De l'autre, il y a la tension pour captiver l'attention du public. Je suis toujours nerveux et j'espère que ma chanson est si captivante que tout le monde est emporté par l'énergie positive", déclare Gross avec excitation, impatient de se produire avec le fabuleux Giovanni Zarrella.

Vincent Gross Veut Sa propre Émission

Outre sa carrière musicale florissante, Gross a un autre rêve : sa propre émission. "Que ce soit un samedi soir ou en streaming, je m'en fiche. Je veux qu'elle soit unique - j'ai mes idées et mes visions", déclare Gross. Il anime déjà "Das große Musikquiz" dans "Immer wieder sonntags" sur ARD.

Et il n'est pas étranger à la télévision réalité. En 2023, il a remporté le jeu de RTL "Die Verräter - Vertraue Niemandem!". Il est ouvert à divers formats également. "Aventure, sports, culinaire, compétences, cascades, discussions, psychologie ou stratégie - je suis ouvert à tout et j'aime les défis. Je prépare actuellement un projet, mais je ne peux pas en revealing plus pour l'instant."

