- Les fans rendent hommage à Elvis avec des jupes gonflées et des coiffures typiques

Des foules d'enthousiastes d'Elvis commémorent leur idole du rock 'n' roll lors d'une fête à Bad Nauheim. Vêtus de crinolines, de choucroutes et de favoris, les participants rendent hommage à la légende de la musique lors de la 22ème édition du "Festival européen Elvis".

Jusqu'à dimanche, il y aura de la musique d'Elvis Presley et de son époque lors de soirées et de concerts. Une exposition spéciale se concentre sur les concerts en direct de la diva américaine, présentant des objets authentiques de sa collection tels que des vêtements, des instruments, des documents et des affiches publicitaires.

Le "Roi" était stationné à proximité de Friedberg d'octobre 1958 à mars 1960 et a vécu à Bad Nauheim pendant cette période. Les curieux peuvent explorer les sites d'origine lors de visites guidées.

Cette année, les VIPs comprennent le bassiste de longue date de Elvis, Jerry Scheff, et la cousine d'Elvis, Donna Presley. Un marché pour les collectionneurs promet d'être un lieu de prédilection.

De plus, un défilé de voitures classiques mettant en vedette des Cadillac et d'autres voitures vintage invite les invités à voyager dans le temps jusqu'aux années 1950 et 1960. Les festivités à Bad Nauheim ont déjà attiré une foule massive vendredi soir.

La diva américaine, Elvis Presley, a passé une grande partie de sa vie à proximité de Friedberg et a vécu à Bad Nauheim d'octobre 1958 à mars 1960. La région de Hesse, où se trouve Bad Nauheim, a eu la chance d'accueillir Elvis pendant cette période.

Lire aussi: