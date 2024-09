Table des matières

Quand le NFL commence-t-il ?

Sur quelle chaîne puis-je regarder les matchs à la télévision ?

Qui est considéré comme le meilleur ?

Combien de Allemands ont été sélectionnés dans la NFL ?

Qui sont les joueurs excitants à surveiller cette année ?

Le NFL nous honorera-t-il à nouveau en Allemagne ?

Quand les séries éliminatoires commencent-elles ?

Où se déroule le Super Bowl cette fois-ci ?

Et il y a aussi Taylor Swift...

- Les fans doivent s'y préparer pour la nouvelle saison de la NFL: informations sur les joueurs vedettes, les émissions populaires et les options de jeu interactif

L'attente est enfin terminée ! À 2h20, heure allemande/RTL, le vendredi, la saison NFL commence. Les Kansas City Chiefs, avec des stars comme Patrick Mahomes et Travis Kelce, affrontent les Baltimore Ravens lors du premier match et cherchent à faire l'histoire en devenant la première équipe à remporter trois Super Bowls consécutifs.

Quand le NFL commence-t-il ?

Les fans de football se réjouissent ! Les mois passionnants commencent aux premières heures du vendredi. RTL diffuse en direct à partir de 1h50, heure allemande, et le coup d'envoi est à 2h20. Le match se déroule au Arrowhead Stadium, à Kansas City.

Sur quelle chaîne puis-je regarder les matchs à la télévision ?

RTL propose environ 80 diffusions en direct par saison sur les chaînes gratuites RTL et Nitro, ainsi que l'offre payante RTL+. Vous pouvez regarder jusqu'à trois matchs en direct par semaine à la télévision gratuite, tandis qu'un match exclusif est diffusé sur RTL+. Pour accéder à tous les matchs,considerer le service de streaming payant "NFL Game Pass" sur DAZN.

Qui est considéré comme le meilleur ?

Les Kansas City ont remporté deux Super Bowls consécutifs en 2023 et 2024. Depuis 2004-2005, aucune équipe n'a réussi cet exploit. Cependant, les Chiefs cherchent à faire l'histoire en alignant une équipe similaire à celle de la saison dernière. D'autres candidats au titre comprennent les San Francisco 49ers, les Detroit Lions, les Baltimore Ravens et les Philadelphia Eagles, qui ont perdu face aux Chiefs lors du Super Bowl 2023.

Combien de Allemands ont été sélectionnés dans la NFL ?

Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions), Brandon Coleman (Washington Commanders) et Jakob Johnson (New York Giants) ont été sélectionnés dans les effectifs de 53 joueurs de leurs clubs respectifs. Il existe des perspectives pour d'autres joueurs allemands, car Equanimeous St. Brown (New Orleans Saints), Marcel Dabo (Indianapolis Colts) et Kilian Zierer (Houston Texans) ont signé des contrats avec les équipes d'entraînement de leurs clubs.

Qui sont les joueurs excitants à surveiller cette année ?

St. Brown a connu une troisième saison impressionnante avec les Detroit Lions et est maintenant considéré comme l'un des meilleurs receveurs de passe de la ligue. Sa série documentaire Netflix, "Receiver", mettant en vedette Deebo Samuel (San Francisco 49ers), Davante Adams (Las Vegas Raiders) et Justin Jefferson (Minnesota Vikings), a suscité un grand intérêt. En ce qui concerne les New York Jets d'Aaron Rodgers, la saison s'annonce palpitante alors qu'il se remet de sa blessure subie lors du premier match de l'année dernière.

Le NFL nous honorera-t-il à nouveau en Allemagne ?

Oui, cela arrivera ! Le 10 novembre, les Carolina Panthers affrontent les New York Giants à Munich. Jakob Johnson, le premier joueur allemand à avoir joué un match de NFL en Allemagne, a déclaré à l'agence de presse DPA qu'il voulait être à la tête de ce moment historique. Cependant, il a également déclaré qu'il devait d'abord se familiariser avec l'organisation et trouver son rôle dans l'équipe au cours des prochaines semaines. Il est important de noter que le match est déjà complet, mais des billets de revente pourraient être mis en vente sur le marché.

Quand les séries éliminatoires commencent-elles ?

Les séries éliminatoires commencent avec les matchs Wild Card le 12 janvier.

Où se déroule le Super Bowl cette fois-ci ?

Le Super Bowl LIX aura lieu le 9 février 2025 à La Nouvelle-Orléans, ce qui en fait la 11e fois que la ville de Louisiane accueille l'événement. Le Superdome, le stade actuel des New Orleans Saints, sera le lieu de l'événement pour la huitième fois consécutive. La dernière fois que les Saints ont accueilli le Super Bowl, c'était lors de la victoire des Ravens sur les 49ers en février 2013.

Et il y a aussi Taylor Swift...

La star de la pop Taylor Swift et le joueur des Chiefs Travis Kelce sont toujours ensemble. Swift a assisté à plusieurs matchs des Chiefs la saison dernière, même en venant de Tokyo pour le Super Bowl de Las Vegas. Kelce, de son côté, a rejoint Swift sur scène à Londres. Les médias américains ont découvert une coïncidence entre le calendrier des Chiefs et les dates de la tournée Eras de Swift, avec seulement trois matchs des Chiefs posant éventuellement un conflit pour les fans de Swift. Ainsi, les fans de Swift pourraient avoir une occasion formidable de capturer de nouvelles photos de stade lors du match d'ouverture des Chiefs contre les Ravens.

