- Les fans doivent avoir peur des concerts de Kitzbühel.

En fait, la star de la musique folk Andreas Gabalier (39 ans) était censée se produire ce week-end à Kitzbühel. Cependant, suite à un message préoccupant sur Instagram de la part du chanteur de folk-rock, les fans s'inquiètent désormais des représentations prévues les 16 et 17 août au 10ème festival de musique de Kitzbühel. Gabalier a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il avait dû se rendre à l'hôpital en raison d'une infection virale.

Andreas Gabalier : "Je ferai de mon mieux"

"Un grand merci à l'équipe de l'hôpital de Klagenfurt pour leur aide et leur gentillesse ! Je lutte contre une infection virale depuis plus d'une semaine, ce qui m'a causé des quintes de toux et des problèmes de voix", a écrit le musicien sur Instagram le 14 août. Cependant, il espère pouvoir jouer le prochain concert légendaire de Kitzbühel avec l'aide médicale. Gabalier note également qu'il ne pourra peut-être pas chanter avec la même énergie que d'habitude, mais promet : "Je ferai de mon mieux pour la ville de Kitzbühel."

Les concerts à venir, où Gabalier se produira pour la dixième fois au festival de musique de Kitzbühel, n'ont pas encore été annulés. Les fans et les followers lui souhaitent un prompt rétablissement dans les commentaires. "Remets-toi vite, la santé passe avant tout", ou "Ah Andy... Tu n'es qu'un être humain, je te souhaite un prompt rétablissement de tout mon cœur", sont quelques-uns des commentaires.

Même si Gabalier rencontre des problèmes de voix sur scène, un utilisateur a une solution. "Pas de soucis, Kitzbühel est absolument sûr des paroles ! Cette fois-ci, nous prendrons le relais et tu pourras te reposer. Remets-toi vite", peut-on lire dans un commentaire particulièrement touchant sur Instagram.

