- Les fans d'Oasis sont considérablement aggravés par le surpeuplement des achats de billets en ligne.

Les fans ont attendu avec impatience une reunion d'Oasis pendant 15 longues années, et lorsque le moment est enfin venu pour que les billets de leur tournée soient mis en vente, cela a tourné à la folie. Les fans ont rencontré de nombreux problèmes lors de leur tentative d'achat de billets en ligne, même avant le lancement de la vente à 9h00 en Angleterre. Le site web du service de vente de billets SJM Concerts à Manchester a affiché un message d'erreur demandant aux fans de "patienter avec nous."

La situation n'était pas meilleure en Irlande, où la vente a commencé une heure plus tôt. La plateforme de Ticketmaster a également connu des problèmes, laissant les fans frustrés et incapables de sécuriser des billets malgré des heures d'attente. D'autres sites de vente de billets ont temporairement crashé sous la pression.

L'excitation pour la tournée mondiale d'Oasis

La frustration a débordé en quelques plaisanteries sur les réseaux sociaux. Le chanteur britannique James Blunt, connu pour son humour sarcastique, a déclaré sur X avec une affiche de tournée, "Qui a besoin d'Oasis... J'attends plutôt la tournée jubilaire." L'album de début de Blunt est sorti en octobre 2004.

Les fans n'ont pas pu s'empêcher de se moquer des fameuses querelles entre les frères Gallagher. L'un d'eux a écrit, "Malheureusement, Oasis s'est séparé pendant que vous étiez dans la file d'attente."

Oasis a confirmé sa tournée de retour pour 2025 mardi, avec 17 spectacles prévus au Royaume-Uni et en Irlande. D'autres spectacles en dehors de l'Europe sont attendus pendant la deuxième moitié de l'année. Ces concerts marqueront les premiers depuis que les frères notoires, Noel et Liam Gallagher, ont eu leur différend en 2009. Oasis a été formé à Manchester en 1991 et est considéré comme un pilier de l'ère Britpop, avec leurs albums remplis de tubes comme "Wonderwall" et "Don't Look Back in Anger", se vendant à millions dans le monde.

Le samedi, Oasis a mis en garde les fans sur X contre l'achat de billets sur des plateformes non autorisées, car ils seraient considérés comme invalides. Certains fans avaient déjà réussi à obtenir des billets grâce à une loterie de pré-vente exclusive le vendredi, qui a ensuite été mise en ligne à des prix exorbitants, allant jusqu'à £6 000 (€7 100). Officiellement, les billets pour un concert d'Oasis varient de £75 à environ £500.

Au milieu du chaos des ventes de billets, de nombreux fans se sont tournés vers les réseaux sociaux pour se soulager, exprimant leur frustration envers Ticketmaster. Malgré les problèmes rencontrés sur leur plateforme, Ticketmaster est resté la plateforme recherchée par les fans espérant

