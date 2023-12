Les fans des Dallas Cowboys jettent des ordures sur les arbitres après une défaite crève-cœur en séries éliminatoires de la NFL ; Dak Prescott leur dit que c'est tout à leur honneur

Peu après la défaite 23-17 des Cowboys face aux 49ers de San Francisco dimanche lors du match de la Wild Card de la NFC, une vidéo a montré des supporters jetant des ordures sur les joueurs et les arbitres alors qu'ils quittaient le terrain de l'AT&T Stadium.

On voit le défenseur des Cowboys, DeMarcus Lawrence, repousser un objet qui était sur le point de le frapper, bien qu'il ait déclaré plus tard aux journalistes que l'objet était destiné aux officiels.

Interrogé sur les actions des supporters, le quarterback Dak Prescott a d'abord exprimé sa déception, pensant qu'ils dirigeaient leur colère contre les joueurs.

Mais lorsqu'il a été informé que les insultes visaient les arbitres, Prescott a changé de message : "C'est tout à leur honneur".

Une fin bizarre

Après les circonstances entourant la fin du match, il est peut-être compréhensible que les fans des Cowboys aient été frustrés.

Malgré tout le talent offensif de l'équipe, Dallas a eu du mal à faire circuler le ballon contre les 49ers - les Cowboys ont eu 11 possessions, dont sept se sont soldées par un score nul.

Menés de six points et avec un peu plus de 30 secondes au compteur, Prescott a eu l'occasion de se racheter.

Il a réussi à amener l'attaque à la ligne des 41 yards de San Francisco à 14 secondes de la fin, moment où les 49ers ont demandé un temps mort pour arrêter le chronomètre.

Cependant, au lieu de lancer vers la zone d'en-but - et alors qu'il ne restait plus de temps mort - Prescott a couru 17 yards sur une course conçue par le quarterback.

Alors que les Cowboys et les 49ers tentent de se mettre en position pour que Prescott arrête le chronomètre en lançant le ballon sur la pelouse, l'arbitre Ramon George court lui aussi pour repérer le ballon.

George est entré en collision avec Prescott avant que le quarterback ne puisse arrêter le chronomètre et le temps a expiré avant que le quarterback ne puisse lancer le ballon.

Lors de sa conférence de presse après le match, Prescott a déclaré que le jeu prévu était quelque chose que lui et ses coéquipiers avaient pratiqué.

"Nous l'avons pratiqué", a déclaré Prescott. "Vous donnez le ballon au centre. L'arbitre, tout ce qu'il a à faire, c'est de venir taper la balle. Je ne sais pas nécessairement pourquoi le coup (avec l'officiel) s'est produit, je suppose. Oui, je sais qu'il va venir et toucher la balle. Nous pourrions dire, 'Ouais, il doit être plus près du ballon' ou autre chose, mais avec le recul, c'est juste difficile. C'est difficile à accepter.

Visitez CNN.com/sport pour plus d'informations, de reportages et de vidéos.

L'arbitre Alex Kemp a déclaré que George avait bien repéré le ballon et a expliqué qu'il avait heurté des joueurs des Cowboys parce qu'il déplaçait le ballon à son "bon endroit" dans son rapport d'après-match.

L'entraîneur des Cowboys, Mike McCarthy, a déclaré qu' il pensait que la séquence des événements serait revue par les officiels et que du temps serait ajouté pour permettre à son équipe d'avoir une dernière chance de gagner le match.

Mais ce souhait n'a pas été exaucé et les Cowboys ont été éliminés des playoffs dès la première occasion.

Source: edition.cnn.com