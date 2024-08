Les fans de Swift "vers le bas" après les annulations de concerts

En raison du risque d'une attaque islamiste, les trois concerts de Taylor Swift prévus à Vienne ont été annulés. Les fans de la superstar américaine sont partagés entre la compréhension et une profonde déception.

"Compte tenu de la confirmation des autorités gouvernementales concernant une attaque terroriste planifiée au stade Ernst Happel, nous n'avons pas d'autre choix que d'annuler les trois spectacles prévus pour assurer la sécurité de tous", a annoncé hier sur Instagram le promoteur des concerts de Taylor Swift, Barracuda Music. Les concerts complets étaient prévus pour jeudi, vendredi et samedi à Vienne dans le cadre de la tournée "Eras" de Swift en Europe.

L'annulation est un choc pour les milliers de Swifties qui attendaient avec impatience les représentations depuis presque un an et qui ont voyagé du monde entier pour voir leur idole en direct. "Je n'ai jamais autant pleuré pour quoi que ce soit", écrit un fan sur TikTok en postant une vidéo de lui-même avec du maquillage taché de larmes. Il avait préparé le concert depuis un an, explique-t-il.

"Je suis dévasté. J'attendais ça depuis plus d'un an", écrit un autre Swiftie de Vienne sur X. "J'ai fait tous les bracelets. Taylor Swift est dans ma ville natale - et maintenant ça n'arrive pas. Je n'ai pas de mots. Elle ne reviendra jamais à Vienne. C'est juste comme ça. Ça comptait beaucoup pour moi. J'avais vraiment envie d'aller à ce concert."

"Je suis dans une chambre d'hôtel à Vienne en train d'essayer de comprendre que le concert de Taylor Swift que j'attendais depuis un an et pour lequel j'ai fait demi-tour dans le monde a été annulé", se lamente un autre fan sur X. "Mon cœur est brisé", résume un autre Swiftie l'humeur générale.

Les Swifties montrent leur solidarité à l'échelle mondiale

Les fans de Taylor Swift se serrent les coudes, avec des messages de soutien et de solidarité qui apparaissent rapidement sous les tweets et les vidéos TikTok. "Désolé pour tout le monde" et "Tenez bon" font partie des messages.

Un autre mouvement, par lequel les fans expriment leur soutien et leur solidarité avec les Viennois Swifties, est déjà en train de devenir viral. Ils veulent diffuser la chanson de Swift "Long Live", dédiée à sa communauté, suffisamment pour qu'elle réintègre les charts.

Cependant, certains Swifties comprennent l'annulation du concert. Un fan allemand qui s'est rendu en Autriche et a appris l'annulation seulement à l'arène explique dans l'une des nombreuses vidéos : "Je pense que c'est la bonne décision. Ça aurait pu être très dangereux."

Chaque soir de concert aurait pu voir 65 000 fans regarder Swift en direct dans le stade. Le chef de police de Vienne, Gerhard Pürstl, estime également qu'environ 20 000 fans sans billets seraient venus à l'arène pour entendre la musique de leur idole de loin. Le promoteur a annoncé que les prix des billets seraient remboursés dans les jours à venir.

Mercredi, deux suspects terroristes ont été arrêtés en Autriche. Le principal suspect est un citoyen autrichien de 19 ans. Selon la police, il avait prévu des attaques dans la région de Vienne, avec son attention portée sur les concerts de Taylor Swift. Le jeune homme s'était radicalisé sur Internet et avait prêté allégeance à l'organisation terroriste État islamique (EI) il y a quelques semaines.

Swift a longtemps craint les attaques terroristes.

Taylor Swift elle-même n'a pas encore commenté l'attaque terroriste planifiée et l'annulation des concerts sur ses plateformes de médias sociaux. En 2019, elle a écrit un article pour le magazine "Elle", déclarant qu'après l'attaque lors du concert d'Ariana Grande le 22 mai 2017 à Manchester, où 22 jeunes fans de la chanteuse sont morts lorsqu'un extrémiste islamique a fait exploser une bombe, elle avait "une grande peur" de reprendre la tournée. Elle ne savait pas "comment protéger trois millions de fans pendant sept mois". Swift a alors investi "un effort, une planification et un coût immenses" pour s'assurer que personne ne soit blessé lors de ses performances en direct. "Ma peur de la violence a également affecté ma vie personnelle. Je porte un brassard QuikClot, destiné aux blessures par balle ou par coup de couteau", a-t-elle expliqué à l'époque.

Malgré l'annulation, les Swifties continuent de montrer leur soutien à Taylor Swift et aux fans affectés en promouvant activement sa chanson "Long Live" sur les plateformes de streaming. Reconnaissant la gravité de la situation, un fan allemand qui avait prévu d'assister aux concerts accepte l'annulation du concert comme une mesure de sécurité nécessaire.

