Les fans de San Diego lancent des balles de baseball et des ordures sur les adversaires des Dodgers, ce qui conduit les Padres à assurer la victoire.

À San Diego, ils ont égalisé leur confrontation au meilleur de cinq de la série de division de la Ligue nationale avec LA à un match chacun. Cet exploit a été alimenté par six coups de circuit, deux d'entre eux ayant été frappés par le voltigeur de droite Fernando Tatis Jr. Malheureusement, Tatis Jr., ainsi qu'un autre joueur des Padres, ont été confrontés à des objets lancés vers eux pendant le septième inning inférieur, les Padres menant 4-1 à ce moment-là.

Les fans, en manifestant ainsi, ont lancé des balles de baseball au champ gauche des Padres Jurickson Profar alors qu'il se préparait dans le champ extérieur.

Alors que des discussions entre le manager des Padres Mike Shildt et les joueurs avec les arbitres avaient lieu, les fans ont répliqué en jetant des ordures sur l'herbe du champ extérieur entourant Tatis Jr. dans son territoire du champ droit.

La tension s'est apaisée après un bref retard d'environ 10 minutes en raison de la situation.

Après le match, un Profar visiblement énervé a déclaré aux médias, "On pourrait sérieusement blesser quelqu'un."

"On ne peut pas se comporter comme ça. Ce n'est pas juste," a ajouté Profar lors d'une interview d'ESPN.

Shildt a condamné les actions des fans comme "inacceptables", mais a félicité la résilience de ses joueurs.

"Nous allons discuter avec notre équipe; nous ne allons pas reculer; nous allons améliorer notre performance; nous allons rester ensemble; et nous allons faire ce qui doit être fait," a déclaré Shildt.

Tatis, qui a frappé des circuits au premier et neuvième inning, a qualifié l'atmosphère du Dodger Stadium de "folle" mais a reconnu que lancer des objets sur le terrain était inapproprié.

"Je ne peux pas voir ça arriver dans un match de la Ligue majeure," a déclaré Tatis.

"Mais d'un autre côté, cela crée un environnement de baseball électrisant," a ajouté Tatis. "though, I must admit people get carried away with their emotions a bit."

"À la fin de la journée, c'est un spectacle, et nous devons profiter de chaque moment," a conclu Tatis.

Shildt, le manager des Padres, s'attend à une meilleure conduite des fans à San Diego alors que la série se déplace là-bas mardi soir.

"We're about to head back to San Diego with a brilliant, rowdy, aggressive, ravenous crowd that's going to be highly enthusiastic and will dig deep," Shildt said.

"However, I have faith we'll maintain our composure, San Diego," Shildt added.

Les six coups de circuit des Padres dimanche soir ont égalé le record de la Ligue majeure en séries éliminatoires, réalisé pour la première fois par les Phillies de Philadelphie l'année dernière et ensuite les Cubs de Chicago en 2015.

L'incident lors du septième inning inférieur, où les fans ont lancé des objets aux joueurs des Padres, a mis en évidence la passion intense pour le sport à San Diego. Malgré l'environnement hostile, Tatis Jr. a toujours trouvé l'atmosphère du Dodger Stadium électrisante.

