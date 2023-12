Les fans de Novak Djokovic se battent pour le faire sortir de son hôtel. A l'intérieur, les réfugiés se demandent s'ils partiront un jour.

Mais vendredi, un autre groupe de manifestants avait un détenu inhabituel dans leur ligne de mire : le numéro un mondial du tennis Novak Djokovic, qui est confiné à l'hôtel alors qu'il conteste juridiquement l'annulation de son visa avant l'Open d'Australie.

"Libérez Novac [sic]", pouvait-on lire sur la pancarte manuscrite d'un manifestant collée à une raquette de tennis. "Laissez Novac jouer".

Les organisateurs de l'Open d'Australie ont déclaré mardi que M. Djokovic, qui a déjà critiqué les obligations de vaccination imposées par le Covid-19, avait obtenu une "exemption médicale" de l'obligation faite aux voyageurs internationaux d'être entièrement vaccinés pour entrer dans le pays.

Mais à son arrivée en Australie cette semaine, Djokovic s'est vu retirer son visa, le Premier ministre Scott Morrison ayant déclaré que le Serbe de 34 ans "n'avait pas d'exemption médicale valable".

Le Tennis Australia a été informé par une lettre datant de novembre 2021 que les joueurs non vaccinés ayant récemment contracté le virus Covid-19 ne seraient pas autorisés à entrer dans le pays, conformément aux directives de santé publique, a déclaré M. Morrison jeudi à la presse.

L'équipe juridique de Djokovic a obtenu une injonction urgente contre la décision, mais on ne sait toujours pas si le champion en titre de l'Open d'Australie pourra participer au tournoi, qui commence le 17 janvier.

Des documents judiciaires publiés samedi par le circuit fédéral australien montrent que Djokovic a bénéficié d'une exemption médicale pour participer au tournoi après avoir été contrôlé positif au Covid-19 en décembre. Ses avocats font appel de l'annulation du visa et n'ont pas souhaité faire de commentaires avant l'audience de lundi.

L'affaire Djokovic va bien au-delà d'une simple question de visa. Elle a suscité la colère de ceux qui estiment que les riches et les puissants bénéficient d'un traitement de faveur en ce qui concerne les règles strictes de l'Australie en matière de Covid-19, qui ont entraîné la séparation de familles pendant des années, mais elle a également suscité la colère des anti-vaxx qui estiment que les restrictions liées au coronavirus empiètent sur leurs libertés civiles. Enfin, la communauté serbe d'Australie s'inquiète, certains estimant que M. Djokovic est injustement pris pour cible.

Mais la situation de Djokovic a également mis en lumière le sort des demandeurs d'asile en Australie. Alors que la star du tennis sera finalement autorisée à participer au tournoi ou forcée de quitter le pays, d'autres détenus dans le même établissement sont enfermés depuis des années et risquent une détention indéfinie en vertu des règles strictes de l'Australie en matière d'immigration.

Indignation générale

Des dizaines de manifestants issus de groupes disparates de l'échiquier politique se sont rassemblés devant le Park Hotel vendredi, mais une chose les unissait : l'aspiration à la liberté.

Certains membres de groupes culturels serbes, chantant et agitant le drapeau du pays des Balkans, considéraient la détention de Djokovic comme une grande injustice à l'égard de l'une des plus grandes stars du sport mondial.

"Je ne vois pas pourquoi il devrait être coincé dans un centre de détention", a déclaré Tara, une joueuse de tennis australo-serbe de 17 ans, qui n'a pas donné son nom de famille. "Chacun a sa propre liberté de choix, qu'il soit vacciné ou non.

Djokovic, qui est à égalité avec Roger Federer et Rafael Nadal avec un record de 20 titres masculins du Grand Chelem en simple, n'a pas révélé publiquement son statut vaccinal mais a exprimé son opposition aux vaccins Covid-19 et à l'obligation de vacciner en avril 2020.

D'autres ont profité de la situation difficile de Djokovic pour critiquer la façon dont les obligations vaccinales ont réduit les libertés civiles.

Une femme, qui s'appelle Matty pour des raisons de confidentialité, a déclaré que si Djokovic rentrait chez lui, elle ne regarderait pas l'Open d'Australie.

"J'avais l'habitude d'y aller tous les ans, mais je ne peux pas cette année à cause des obligations vaccinales", a déclaré Matty, qui a ajouté qu'elle n'était pas vaccinée.

Une autre personne masquée, qui a refusé de parler à CNN, tenait une pancarte déclarant que Djokovic était un "otage de l'État communiste".

Mais d'autres ont concentré leur attention sur les quelque 30 réfugiés détenus dans l'hôtel.

Anciennement utilisé par le gouvernement australien comme centre de quarantaine Covid-19, l'hôtel est depuis au moins un an un lieu de détention alternatif (APOD) pour les réfugiés et les demandeurs d'asile.

Il y a près de dix ans, l'Australie a déclaré qu'aucun demandeur d'asile arrivé par bateau ne serait jamais installé dans le pays. Des centaines d'entre eux ont été hébergés dans des centres de traitement offshore pendant des années, bien que certains aient été envoyés dans des hôtels en Australie pour y être soignés.

Les réfugiés ont encore peu d'espoir de retrouver la liberté, et les conditions dans lesquelles ils sont détenus sont très controversées. Debout devant le Park Hotel, sur lequel sont inscrits les mots "free them" (libérez-les), Tom Hardman, un enseignant de 27 ans, a déclaré qu'il était venu soutenir les réfugiés.

"Je suis ici parce que la solitude et le chagrin d'amour dont souffrent ces hommes, qui ne savent pas quand ils seront libérés, sont insupportables à voir", a-t-il déclaré.

Oscar Sterner, 25 ans, a déclaré qu'il était opposé à la fois aux anti-vaxx et à la manière dont les réfugiés étaient détenus. Il a ajouté que le vrai problème était de placer un visiteur non vacciné dans un hôtel avec des réfugiés qui avaient besoin d'une assistance médicale.

"Djokovic est une ordure millionnaire qui a suscité, à juste titre, la colère de nombreuses personnes en Australie", a-t-il déclaré. "Il ne se donne pas la peine de se faire vacciner pour protéger les gens qui l'entourent.

Ce qui se passe à l'intérieur

Lespartisans de Djokovic ont dénoncé son traitement, la mère de la star du tennis affirmant que son fils était "traité comme un prisonnier".

La mère de la star du tennis a déclaré que son fils était "traité comme un prisonnier". "C'est tellement sale et la nourriture est tellement horrible", a déclaré Dijana Djokovic lors d'une conférence de presse à Belgrade, la capitale de la Serbie. "Ce n'est pas juste. Ce n'est pas humain.

La star américaine du tennis John Isner a également tweeté pour soutenir Djokovic, déclarant qu'il n'était "pas juste" de le garder à l'hôtel.

"Il n'y a aucune justification au traitement qu'il reçoit. Il a suivi les règles, a été autorisé à entrer en Australie, et maintenant il est détenu contre sa propre volonté. C'est une véritable honte.

La ministre australienne de l'intérieur, Karen Andrews, a déclaré vendredi que M. Djokovic n'était "pas retenu en captivité" et qu'il pouvait quitter le pays quand il le souhaitait.

"Il est libre de partir quand il le souhaite et les forces frontalières le faciliteront", a déclaré Mme Andrews à la chaîne publique ABC. "Il incombe à chaque voyageur de s'assurer qu'il dispose de tous les documents nécessaires pour entrer en Australie.

Les lois australiennes sur l'immigration prévoient, sous certaines conditions, une interdiction de réadmission dans le pays pouvant aller jusqu'à trois ans à la suite d'une annulation de visa, mais on ne sait pas si Djokovic fera l'objet d'une telle sanction.

Dans un communiqué publié vendredi, l'Association des joueurs de tennis professionnels a déclaré que Djokovic avait vérifié son état de santé.

"Avec le plus grand respect pour toutes les opinions personnelles sur les vaccinations, les athlètes vaccinés et les athlètes non vaccinés (avec une exemption médicale approuvée) devraient tous deux avoir la liberté de concourir", a déclaré l'association, qui a été cofondée par Djokovic. "Nous continuerons à soutenir et à défendre nos membres et tous les joueurs d'une manière qui soit acceptable pour eux.

Selon l'avocate spécialisée dans les droits de l'homme Alison Battisson, qui a quatre clients à l'intérieur du Park Hotel, les visiteurs qui n'ont pas le bon visa pour l'Australie sont généralement menottés et transportés vers un centre de détention de l'immigration dans une camionnette banalisée aux vitres noircies.

"C'est un processus incroyablement traumatisant et déshumanisant", a-t-elle déclaré.

Une vidéo du Park Hotel partagée avec CNN montre des détenus dans de petites chambres comprenant un lit double, une télévision et quelques chaises. Les demandeurs d'asile ont accès à un escalier qui les mène à un toit où ils peuvent fumer. On ne sait pas si Djokovic est logé dans les mêmes conditions.

"C'est une fenêtre, nous ne pouvons l'ouvrir à aucun moment", a déclaré Adnan Choopani, l'un des détenus, dans une vidéo filmée pour CNN.

Bien que l'hôtel semble propre et bien entretenu dans les images filmées par Choopani, des problèmes ont été signalés dans le passé. Selon M. Battison, une épidémie de Covid s'est déclarée dans l'établissement l'année dernière, et des détenus ont déclaré avoir trouvé des asticots dans leur nourriture.

Les autres détenus

Pour la trentaine de réfugiés détenus à l'hôtel, l'attention portée par les médias à Djokovic est difficile à avaler. Nombre d'entre eux sont détenus depuis des années et n'ont que peu d'espoir de sortir un jour.

Mehdi, qui a demandé à n'utiliser qu'un seul nom pour protéger sa famille, s'est échappé d'Iran à l'âge de 15 ans et est détenu en Australie depuis plus de huit ans, avec un accès limité à l'éducation et aux soins de santé.

"J'ai purgé ma peine", a déclaré Mehdi, qui a fêté ses 24 ans vendredi. "Nous souffrons, nous sommes épuisés et nous sommes fatigués [...] vous êtes en détention pour une durée indéterminée, ce qui signifie qu'ils peuvent vous garder aussi longtemps qu'ils le peuvent, aussi longtemps qu'ils le veulent.

Choopani a déclaré que lui et ses compagnons de détention étaient simplement assis dans leurs chambres, et que beaucoup d'entre eux prenaient des médicaments contre la dépression. Choopani est le cousin de Mehdi et il a quitté l'Iran à l'âge de 15 ans. Il rêve de se promener dans la rue ou d'aller boire un café.

"C'est incroyable", dit-il. "Nous vivons au XXIe siècle, dans un pays qui croit en la démocratie et qui inflige encore ce genre de comportement à des innocents.

Bien qu'il ne soit pas certain que Djokovic soit autorisé à jouer à Melbourne Park ce mois-ci, la star du tennis sera finalement libérée de l'hôtel.

Craig Foster, un ancien footballeur de l'équipe nationale australienne qui défend les intérêts des demandeurs d'asile, espère que cette situation aura au moins un effet positif.

"D'une certaine manière, c'est une bonne chose pour le monde de voir comment l'Australie traite ses nouveaux arrivants, qu'il s'agisse de demandeurs d'asile ou de réfugiés, ou même d'un athlète comme Novak, qui n'a apparemment pas respecté les documents relatifs à son visa", a-t-il déclaré.

"Nous espérons que cette saga embarrassante permettra aux Australiens de mieux comprendre le sort de ces personnes.

