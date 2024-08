Les familles des otages israéliens prévoient de s'abstenir de la commémoration du 7 octobre en raison des négociations prolongées sur le cessez-le-feu.

Le échec du gouvernement israélien à négocier avec succès la libération des otages rend impossible de mettre fin à cette situation, selon le Forum des Familles des Otages qui s'est exprimé mercredi. Depuis le 7 octobre, la situation est au point mort.

Le gouvernement avait prévu une cérémonie officielle pour le 7 octobre, marquant un an depuis que Hamas a lancé une attaque contre Israël. La ministre des Transports, Miri Regev, membre du parti Likud du Premier ministre Benjamin Netanyahu, a été désignée pour superviser la cérémonie.

"Il y a un an, nos citoyens ont été laissés sans défense lors de l'incident le plus dévastateur de l'histoire d'Israël. Cent-dix-neuf otages sont toujours portés disparus, et ni les survivants ni les défunts n'ont été correctement pris en charge ou rendus à leurs familles. Les corps des personnes tuées n'ont pas non plus reçu de funérailles dignes," a ajouté le forum.

Au lieu de cela, le forum a décidé de rejoindre les communautés dans la région de la frontière de Gaza et dans le sud d'Israël pour les commémorations du 7 octobre.

Les négociations prolongées visant à libérer les otages en échange d'un cessez-le-feu à Gaza ont échoué à plusieurs reprises, avec des médiateurs tels que les États-Unis, le Qatar et l'Égypte qui travaillent sans relâche pour obtenir un accord. Israël a clairement indiqué qu'il ne mettrait pas fin au conflit tant que Hamas ne serait pas éradiqué de Gaza et qu'il conserverait le contrôle de la frontière Gaza-Égypte, limitant le mouvement des personnes armées de la partie sud de la bande à la partie nord. Hamas a rejeté ces demandes.

Actuellement, 109 otages israéliens sont détenus à Gaza, 36 étant présumés morts, selon les informations du bureau de presse du gouvernement israélien. Six otages israéliens ont récemment été récupérés à partir de tunnels à Gaza lors d'une opération militaire israélienne à Khan Younis.

Le conflit entre Israël et Gaza a commencé en réponse à une attaque contre Israël le 7 octobre par des miliciens affiliés à Hamas, entraînant la mort de 1 200 personnes et la capture de plus de 250 otages, selon les autorités israéliennes. Plus de 40 200 personnes ont péri à Gaza en raison du conflit, selon les autorités palestiniennes.

"Faire ce qui est juste"

Les familles des otages ont constamment accusé Netanyahu de retarder les négociations et d'abandonner les captifs tout en donnant la priorité au maintien de sa coalition gouvernementale. Des ministres durs de son cabinet ont menacé de dissoudre le gouvernement s'il accepte de mettre fin au conflit.

"Ensemble, nous exigerons la sécurité, le retour de nos proches, la réhabilitation de nos communautés et une enquête sur les erreurs qui ont conduit à la tragédie horrible du 7 octobre," a déclaré le forum.

L'annonce du boycott a suivi une série de kibboutzim (communautés agricoles israéliennes) dans la région de la frontière de Gaza annonçant leur retrait de la cérémonie. Selon Kan, une chaîne de télévision publique israélienne et affiliée à CNN, plusieurs kibboutzim qui ont été ciblés le 7 octobre - y compris Be'eri, Re'im, Nirim, Kfar Aza, Nahal Oz, Nir Oz, Yad Mordechai et Nir Yitzhak - ne participeront pas à l'événement.

Cependant, des représentants des villes d'Ofakim et de Sderot y participeront, selon Kan.

Benny Gantz, chef du parti National Unity d'Israël et ancien membre du cabinet de guerre, a exprimé son opinion mercredi : "Ce sont les communautés touchées - et non Regev - qui devraient organiser l'événement. L'essence de ce jour devrait être déterminée par ceux qui ont connu l'enfer : les résidents des implantations de la Negev occidentale, les otages et leurs familles, les familles des défunts et les blessés. Regev, il n'est pas trop tard pour reconsidérer et faire ce qui est juste. Déléguez la responsabilité de gérer la cérémonie au ministre de la Culture, établissez un comité de pilotage conjoint avec les dirigeants des communautés de la Negev occidentale et les familles endeuillées, et écoutez-les vraiment."

La cérémonie prévue par le gouvernement israélien pour le 7 octobre, commémorant le premier anniversaire de l'attaque de Hamas, était initialement prévue pour rendre hommage aux otages et aux victimes. Cependant, en raison de l'impasse persistante dans les négociations pour obtenir la libération des otages, le Forum des Familles des Otages a décidé de rejoindre les communautés au Moyen-Orient, notamment dans les zones proches de la frontière de Gaza, pour les commémorations.

