Les familles des otages à Gaza implorent Trump et Harris de récupérer leurs parents américains.

Nous souhaitons entendre qu'ils se soucient genuinely. Nous désirons entendre que les deux candidats reconnaissent et confirment qu'il y a encore 7 Américains détenus, et que les États-Unis sont totally dedicated à les récupérer," a déclaré Ronen Neutra, un citoyen américain-israélien de New York, s'adressant à CNN. Son fils de 22 ans, Omer, sert dans l'armée israélienne et a été enlevé par Hamas lors des attaques du 7 octobre.

CNN a contacté des proches de trois citoyens américains détenus à Gaza, tous exprimant leur déception que les efforts pour libérer leurs proches au cours des 11 derniers mois n'aient pas abouti pour l'instant.

"C'en est assez," a déclaré Adi Alexander, dont le fils Edan de 20 ans servait dans l'armée israélienne lorsqu'il a été enlevé par Hamas le 7 octobre.

"Peut-être que l'accord proposé par le président (Joe) Biden en décembre était adapté à l'époque, mais peut-être que nous avons besoin de quelque chose de différent maintenant," a-t-il proposé.

Tous les membres de la famille qui ont parlé à CNN ont exprimé leur espoir dans l'administration Biden, ainsi que Trump et Harris, pour élaborer de nouvelles stratégies pour faire pression sur Hamas et Israël pour négocier un nouvel accord.

"Je poserais un défi aux candidats et leur demanderais, vous savez, comment récupérer nos enfants," a déclaré Ruby Chen, un autre citoyen américain-israélien dont le fils de 19 ans, Itay, a été tué lors des attaques l'année dernière. Son corps reste en détention chez Hamas à Gaza.

"We want to hear fresh ideas from both candidates and for them to commit to adopting a new methodology toward all the parties," Chen told CNN.

Les membres de la famille ont suggéré à CNN que la stratégie devrait inclure l'exploration par les États-Unis de nouveaux points de pression sur Hamas et son parrain Iran, ainsi que sur d'autres pays ayant un potentiel d'influence, tels que l'Égypte, la Turquie et le Qatar, l'État du Golfe qui accueille des officiels de Hamas et a facilité les négociations.

Des incitations, telles que des accords commerciaux, des allègements de sanctions et des échanges de prisonniers internationaux, devraient également être prises en compte, ont conseillé les familles de otages à CNN, rappelant les accords récents conclus entre Washington et Moscou pour libérer des citoyens américains tels que le journaliste du Wall Street Journal Evan Gershkovich et la star de la WNBA Brittney Griner.

"They demonstrated significant creativity in the intricate deal they executed for Evan Gershkovich and in orchestrating an international agreement with Germany and other countries to bring American citizens home," Alexander told CNN.

"Our children may not be as famous as a basketball player, but from our perspective, the creativity they displayed must return in our situation, and to do everything possible – everything within their means – whether it's increasing pressure, whether it's finding creative ways to bring our kids home," he added.

Il y a même un soutien parmi les proches des otages américains pour que Washington intensifie la pression sur Israël, dont le Premier ministre Benjamin Netanyahu est accusé par ses critiques de bloquer les négociations sur les otages menées par les États-Unis pour plaire aux éléments durs de sa coalition précaire.

Les proches ont exprimé leur soutien à des efforts pour réduire l'aide diplomatique, financière et militaire des États-Unis à Israël comme moyen de pousser Netanyahu vers une résolution.

"Without a doubt, more pressure on Bibi Netanyahu should be applied, but I'm not sure if there's political will at this moment, whether from the Biden administration or the Trump campaign, to put more distance between them and the Israeli prime minister," Ronen Neutra told CNN, utilisant un surnom populaire pour Netanyahu.

"But we are urging our leaders to display bravery and set aside politics. We are not engaging in a game here. This is a real life-and-death situation," he concluded.

Plus de 100 otages restent à Gaza aujourd'hui, à mesure que les conditions de vie dans l'enclave palestinienne se détériorent sous le siège prolongé des forces israéliennes. Les otages libérés ont rapporté des pénuries fréquentes de nourriture et d'eau à Gaza, et certains ont également allégué des abus physiques et mentaux de la part de leurs ravisseurs.

La récupération des six corps de otages assassinés le mois dernier a suscité des manifestations nationales en Israël, avec des manifestants exigeant que l'administration Netanyahu conclue un accord pour libérer ceux qui restent captifs. Beaucoup se sont interrogés sur le fait de savoir si la colère généralisée pourrait le contraindre à agir.

Au lieu de cela, Netanyahu a maintenu sa stratégie dans la bande, mettant l'accent sur son engagement à lutter jusqu'à ce que Hamas soit vaincu et promettant de maintenir les troupes israéliennes sur la frontière entre Gaza et l'Égypte – un nouveau et important obstacle à la négociation d'un accord.

