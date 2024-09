Les faits saillants du football universitaire du samedi: l'Alabama assure une victoire exaltante contre la Géorgie, Arch Manning brille pour le Texas

La Vague Écarlate a gardé l'avantage tout au long du jeu, exerçant un contrôle dans la première moitié et construisant un avantage substantiel de 28-0 à la mi-second quart. Le quart-arrière de Géorgie, Carson Beck, a lancé deux interceptions pendant cette période.

Lors de la reprise après la mi-temps, la Géorgie a réussi à réduire l'écart, portant le déficit à 33-15 avec moins de dix minutes restantes dans le dernier quart. Les Bulldogs ont marqué trois touchés consécutifs pour inverser la tendance et mener 34-33 avec seulement 2 minutes et 31 secondes restantes à la montre.

Jalen Milroe d'Alabama a promptly réagi, trouvant le receveur de passe freshman Ryan Williams pour un spectaculaire touché à 75 verges, reprenant ainsi l'avantage. Williams a démontré une grande évasion, se faufilant entre les défenseurs avant de se ruer dans la zone des buts.

"Je devais simplement contribuer à sceller le match", a déclaré Williams par la suite, selon ESPN. "Nous étions allés trop loin. Quelqu'un devait faire une action."

Beck a dirigé la tentative de comeback de la Géorgie, mais a finalement lancé sa troisième interception du match au moment crucial, alors qu'Alabama s'accrochait à la victoire, améliorant ainsi son dossier à 4-0. La Géorgie est passée à 3-1.

Arch Manning brille dans la victoire de No. 1 Texas

Dans d'autres développements, Arch Manning, neveu de Peyton et Eli, a livré une performance remarquée dans la victoire de No. 1 Texas par la marque de 35-13 contre Mississippi State, marquant la première victoire de la SEC pour les Longhorns.

Texas a commis plusieurs erreurs, notamment huit pénalités offensives, mais la composture de Manning et ses 26 passes réussies en 31 tentatives pour 324 verges et deux touchés, ainsi qu'un solide effort défensif, ont permis à l'équipe de se rendre à un dossier de 5-0.

Entre-temps, à Oxford, les Kentucky Wildcats ont créé la surprise en battant l'équipe No. 6 Ole Miss 20-17, marquant ainsi leur plus grande victoire sur la route depuis 1977 et leur cinquième victoire contre une équipe classée dans le top 6.

Les Wildcats ont contenu l'offensive à haut pointage d'Ole Miss, au grand désarroi de l'entraîneur des Rebels, Lane Kiffin, et ont ensuite converti une quatrième tentative cruciale profondément dans leur propre zone des buts lors de leur dernière attaque, assurant ainsi l'avantage de 20-17.

Ole Miss a eu une dernière chance, mais le botteur Caden Davis a manqué une occasion d'égaliser avec une tentative de 48 verges qui a dérivé à gauche.

"Juste un match difficile et harassant", a déclaré l'entraîneur Mark Stoops après le match. "Fier de nos entraîneurs qui sont restés sur le droit chemin... Nous avons progressivement amélioré chaque semaine... Je ne pourrais pas être plus fier de l'effort. Peu importe le résultat, cela a de l'importance en raison de l'accent que nous avons mis sur l'amélioration depuis longtemps."

Michigan résiste à la poussée tardive du Minnesota

Malgré une avance de 24-3 contre Minnesota au troisième quart, No. 12 Michigan semblait en bonne voie pour la victoire. Cependant, les Golden Gophers ont lancé une contre-attaque tardive avant que Michigan ne l'emporte finalement 27-24 devant une foule de 110 340 spectateurs.

Michigan a dominé défensivement, enregistrant deux revirements, quatre sacs et huit plaquages pour perte, ainsi que bloquant un botté de punition lors du troisième quart.

Cependant, Minnesota a riposté avec trois touchés au quatrième quart, mais a finalement échoué suite à un appel de pénalité contesté dans la dernière minute. Les Gophers ont été pénalisés pour être hors position, offrant à Michigan un répit crucial.

Après la victoire palpitante, un joueur défensif vedette de Michigan a partagé ses pensées, "Notre défense a joué de manière exceptionnelle tout au long du match. Nous savions que le Minnesota allait faire une poussée, mais nous sommes restés concentrés et avons exécuté lorsque cela comptait le plus."

Au milieu de l'excitation du football universitaire, un autre match clé mettait en vedette South Carolina affrontant Florida dans un affrontement très attendu.

Malgré un effort solide des deux équipes, le score final s'est soldé par une victoire de 26-20 pour South Carolina, les Gamecocks réussissant à maintenir leur forme tout au long de l'événement sportif.

