- Les factions politiques du Nord visent à influencer les résultats des élections.

Pour Dan Günther, Président du Ministère-Présidence de Schleswig-Holstein, l'unique espoir de victoires démocratiques dans les élections de Saxe et de Thuringe réside dans l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU). "La CDU est incontestablement la force démocratique la plus forte à la fois en Saxe et en Thuringe", a-t-il déclaré après les premières réflexions des résultats des élections régionales.

Il a également souligné l'énorme tâche qui attend maintenant Michael Kretschmer et Mario Voigt, en tant que dirigeants de la CDU : "Compte tenu du soutien massif pour l'AfD et le BSW, la formation de gouvernements fonctionnels dans cet environnement difficile est leur principal défi". Le SPD et les Verts ont obtenu de faibles résultats à la fois en Saxe et en Thuringe, tandis que le FDP n'est plus un acteur.

Anke Erdmann, présidente du parti des Verts dans le nord, soutient une coalition au-delà de l'AfD face à ces temps difficiles : "Des jours et des semaines difficiles se profilent pour la Saxe et la Thuringe", a-t-elle averti. La nuit électorale révèle que le populisme et l'extrême droite sont de plus en plus acceptables.

Appel à l'action pour les forces démocratiques

Serpil Midyatli, présidente du groupe parlementaire du SPD dans le land le plus au nord, interprète le soutien massif pour l'AfD dans les deux États comme un appel à l'action choquant pour toutes les forces démocratiques. "Ni nous ni l'Union n'ont réussi à changer les sentiments populaires", a déclaré Midyatli avec force. "Il est contre-productif si la CDU se contente simplement de reporter la responsabilité sur nous lors de ses tentatives de démobilisation des électeurs ces dernières semaines."

Un résultat décevant pour le FDP

Oliver Kumbartzky, chef de la FDP de Schleswig-Holstein, a décrit la performance de son parti lors des élections de Saxe et de Thuringe comme "décevante mais prévisible". "À la fois en Thuringe et en Saxe, les Démocrates libéraux ont historiquement eu du mal", a-t-il déclaré. La montée en flèche des partis populistes et extrêmes tels que le BSW et l'AfD laisse un goût amer.

"Dire les choses telles qu'elles sont à Schleswig-Holstein sans proposer de solutions viables ne sert à rien", a ajouté Kumbartzky. Selon lui, tous les partis démocratiques doivent travailler diligemment pour répondre aux préoccupations des gens.

