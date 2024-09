- Les fabricants taïwanais suivront l'exemple de TSMC dans cette situation.

Taïwan prévoit d'aider ses partenaires technologiques à s'installer dans les usines de semi-conducteurs de TSMC en Allemagne et au Japon. En Allemagne, le gouvernement vise à aider les entreprises à se tailler une place solide et à pénétrer le secteur de l'IA, compte tenu de la position de Taïwan en tant que leader mondial dans le domaine du matériel. Le ministre de l'Économie Jyh-Huei Kuo a révélé cela à Taipei. Ce mouvement pourrait inciter d'autres pays à progresser dans ce domaine.

TSMC construit une usine à Dresde, en Saxe, où la production de semi-conducteurs pour l'industrie automobile devrait commencer en 2027. Le site, premier établissement européen de TSMC, devrait créer 2 000 emplois. TSMC, aux côtés des géants de l'industrie Bosch, Infineon et NXP Semiconductor, fait partie de cet investissement.

Taïwan a également les yeux rivés sur le Japon. Selon Kuo, la priorité de son département est d'établir une société de soutien dans la préfecture japonaise du sud-ouest de Kyushu. L'objectif est d'aider les fournisseurs de la chaîne d'approvisionnement de TSMC à s'installer là-bas le plus rapidement possible. La même stratégie sera appliquée en Allemagne. Taïwan dispose actuellement d'opérations de fabrication au Japon et prévoit de les étendre davantage.

Clark Tseng, du Semi Taiwan industry association, a déclaré que 20 à 30 fournisseurs de divers secteurs pourraient s'installer à Kyushu. En Allemagne, la situation devrait être "comparable", a-t-il expliqué. Tseng et Kuo ont parlé avant le salon Semicon Taiwan, prévu pour début septembre, qui devrait attirer des visiteurs et des exposants en provenance de 56 pays du secteur des semi-conducteurs et de l'IA.

Le ministre taïwanais de l'Économie, Jyh-Huei Kuo, a annoncé des plans pour établir une société de soutien dans la préfecture japonaise de Kyushu, dans le sud-ouest. Cette mesure vise à aider les partenaires de la chaîne d'approvisionnement de TSMC à s'installer rapidement à Kyushu, de manière similaire à la stratégie en Allemagne.

Lire aussi: