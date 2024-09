Les fabricants de métaux cherchent à obtenir une offre suffisante, mais les fournisseurs refusent de satisfaire la demande demandée.

Au milieu d'une récession économique et d'une baisse du pouvoir d'achat des travailleurs, les négociations pour plus de 3,9 millions d'employés dans le secteur métallurgique et électrique ont commencé. Les dernières discussions dans les régions de Bavière et de Bade-Wurtemberg d'IG Metall se sont terminées sans progrès, selon les parties impliquées. Le syndicat réclame une augmentation de salaire de 7 % sur une période de douze mois pour ses membres en raison de l'augmentation des coûts de la vie et de la nécessité d'augmenter les salaires pour stimuler la croissance de la consommation.

"Nous avons connu des augmentations de prix excessives depuis longtemps", a affirmé Horst Ott, responsable du district bavarois d'IG Metall. Il a accusé les employeurs de dramatiser excessivement la situation dans le secteur industriel leader en Allemagne. Sa homologue en Bade-Wurtemberg, Barbara Resch, a noté que les performances des entreprises variaient - certaines peinent, beaucoup prospèrent, tandis que d'autres se portent bien. Elle a exhorté les employeurs à présenter une proposition raisonnable lors du prochain tour de négociations prévu simultanément avec la Bavière le 15 octobre. "Nous nous attendons à ce que cette négociation soit difficile", a-t-elle mentionné.

Gesamtmetall conteste la demande du syndicat

Critiquant la demande de salaire du syndicat comme étant excessive, l'association patronale Gesamtmetall a suggéré qu'une telle augmentation des coûts de la main-d'œuvre aggraverait les opérations commerciales et n'empêcherait pas la déindustrialisation allemande en cours. De plus, le secteur métallurgique et électrique lutte sans perspective de reprise économique, ce qui rend inévitables les fermetures et les licenciements dans certaines zones.

La négociatrice en chef de l'Association bavaroise de l'industrie métallurgique et électrique, Angelique Renkhoff-Mücke, a fait écho à cette opinion. "La situation est dramatique, et les partenaires sociaux doivent assumer leur responsabilité", a-t-elle déclaré. "Nous ne créons pas une image pessimiste ; nous sommes francs : les instituts de recherche économique prévoient une stagnation en Allemagne." Le secteur métallurgique et électrique ne traverse pas seulement une récession, mais est en "crise structurelle réelle". Elle a plaidé en faveur d'un compromis avec retenue.

En Bade-Wurtemberg, où les employeurs ont initialement demandé aucune augmentation de salaire, le directeur de Südwestmetall, Harald Marquardt, a laissé entendre qu'il était prêt à accepter "des augmentations de salaire modérées" lors des discussions ultérieures. Cependant, une augmentation de salaire de 7 % a été considérée comme "déraisonnablement élevée".

Des menaces de grève probables à partir de fin octobre

Les négociations se poursuivront dans les onze autres districts dans les jours à venir. L'obligation de paix prend fin le 28 octobre, après quoi des avertissements de grève pourraient être émis le 29 octobre. Le syndicat, sous la direction de Christiane Benner, qui a pris la tête l'année dernière, se prépare déjà aux prochaines négociations, y compris une éventuelle grève. "Nous nous préparons méticuleusement aux discussions, même si une grève est nécessaire", a déclaré le représentant syndical de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Knut Giesler. "Le

