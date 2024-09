Les extrémistes d'Autriche détiennent la tête du scrutin de dimanche.

Contrairement à la plupart de ses contemporains, le FPÖ n'émerge pas en tant que newcomer et a une histoire d'être inclus dans des gouvernements de coalition.

Avec les derniers sondages suggérant qu'il ne pourrait pas obtenir une majorité claire, le FPÖ aurait besoin du soutien d'autres partis – qui pourraient plutôt s'unir pour empêcher son ascension au pouvoir. Voici ce que vous devez savoir.

Qui sont le FPÖ ?

Le FPÖ est souvent qualifié de pionnier des partis d'extrême droite en Europe et prône une position anti-immigration, anti-islam, eurosceptique et anti-vaccination. L'un de ses slogans précédents était "loyauté envers la patrie au lieu des voleurs marocains."

Selon Benjamin Biard, un scientifique politique et chercheur au think tank bruxellois Centre de Recherche et d’Information Socio-Politiques (CRISP), le FPÖ "partage de nombreuses similitudes" avec d'autres partis d'extrême droite européens tels que Rassemblement National (RN) français, le Vlaams Belang (VB) flamand, la Lega italienne et la Parti pour la Liberté (PVV) néerlandais.

Cependant, Biard souligne une distinction importante. Contrairement à l'Alternative pour l'Allemagne (AfD), qui s'est formée en 2013 en réponse aux politiques de la zone euro, le FPÖ a été établi dans les années 1950 après l'ère nazie et peut se vanter de solides racines dans la politique autrichienne. Il a exercé le pouvoir au niveau fédéral à trois reprises, en coalition avec d'autres groupes, ce qui en fait l'un des rares partis d'extrême droite en Europe à avoir réussi à le faire.

Le 9 juin, le parti a remporté les élections au Parlement européen en Autriche pour la première fois, obtenant 25,5 % des voix et souhaitant traduire ce succès au niveau national.

L'historien basé à Londres Nikolaus Wasmeier raconte à CNN que, après sa fondation en 1956 par d'anciens nazis, le FPÖ a réussi à éviter tout lien direct avec le nazisme. Cependant, il a suivi un chemin controversé, oscillant de l'extrême droite au centre et retour.

“Dans ses premières années, le FPÖ a prôné des idées pangermanistes et cherchait à préparer le retour du national-socialisme en Autriche”, a déclaré Biard. “À l'époque, il était principalement composé de sympathisants nazis, de nationalistes pro-allemands et de libéraux.”

Le pangermanisme était un mouvement politique visant à unir tous ceux qui parlaient allemand ou une langue germanique au XIXe siècle.

La position libérale du FPÖ a gradually pris le dessus sur sa position précédente au début des années 1980, et il a alors été reconnu comme un concurrent légitime dans le paysage électoral autrichien. Sa position politique a de nouveau changé lorsque Jörg Haider est devenu le chef du parti en 1986. Haider, le fils d'anciens membres du parti nazi, a importé un style populiste et centré le programme du parti sur le nationalisme social et le libéralisme économique.

L'approche populiste de Haider et son glissement vers la droite ont attiré un immense soutien, et le parti a remporté 27 % des voix lors des élections d'octobre 1999. Après son entrée dans un gouvernement de coalition avec le Parti populaire autrichien (ÖVP), Haider lui-même est resté hors de l'administration. Cependant, son ascension et la présence du FPÖ dans le gouvernement autrichien ont alarmé l'UE, laissant l'Autriche isolée sur le plan diplomatique.

Ces dernières années, le parti a été impliqué dans divers scandales, notamment en 2019 lors de son deuxième gouvernement de coalition avec l'ÖVP. Baptisé “Ibiza-gate”, le chef de l'époque, Heinz-Christian Strache, a été surpris sur caméra en train d'offrir des contrats gouvernementaux à une femme se faisant passer pour la nièce d'un oligarque russe – ce qui a entraîné sa démission et la dissolution de la coalition.

Depuis 2021, le FPÖ est dirigé par Herbert Kickl. Kickl, un idéologue d'extrême droite, a promis de transformer l'Autriche en une “citadelle” s'il remporte le pouvoir et se décrit lui-même comme le futur “Volkskanzler”, ou “chancelier du peuple”, un terme qui suscite des critiques en raison du passé nazi du FPÖ.

Quelles sont les principales politiques du FPÖ ?

Les questions centrales pour les élections du 29 septembre concernent le coût de la vie, l'immigration, le changement climatique et la guerre en Ukraine. L'Autriche lutte contre des niveaux élevés d'inflation et une croissance inférieure à la moyenne depuis presque deux ans, ainsi que sous la pression des alliés européens pour réduire sa dépendance au gaz russe.

Une tentative terroriste ratée en août pour attaquer un concert de Taylor Swift à Vienne a suscité un débat sur la sécurité interne, tandis que les inondations généralisées de ce mois-ci, qui ont fait cinq morts et laissé le Lower Austria déclaré zone de catastrophe, ont mis le changement climatique à l'ordre du jour.

Le FPÖ a efficacement touché certaines de ces préoccupations des électeurs. Dans son manifeste électoral, le parti propose des règles d'immigration plus strictes et ce qu'il appelle la “remigration” – le rapatriement d'individus vers leurs pays d'origine, en particulier les criminels.

Se positionnant comme un parti représentant la classe ouvrière et faisant appel aux travailleurs à bas revenus qui se sentent marginalisés, le FPÖ a également détaillé des mesures pour stimuler l'économie, telles que des avantages fiscaux pour les jeunes travailleurs et des impôts sur les économies plus bas.

Le parti, qui est historiquement anti-UE et a reportedly des liens étroits avec la Russie, s'oppose aux sanctions de l'UE contre la Russie ainsi qu'à une aide supplémentaire à l'Ukraine, en maintenant que l'Autriche devrait rester impartiale. Contrairement à ses rivaux, le FPÖ maintient que l'Autriche devrait continuer à utiliser les approvisionnements en gaz russe pour prévenir une augmentation des prix de l'énergie.

L'alliance s'aligne maintenant avec le Fidesz hongrois au Parlement européen, dirigé par Viktor Orban, qui partage les liens les plus étroits avec le leader russe Vladimir Poutine en Europe.

La coalition actuelle OVP-Verts travaille à réduire la dépendance à la Russie en ressources, avec le ministre de l'énergie qualifiant cela d'une menace économique et de sécurité majeure.

Le parti d'extrême droite a pris de l'élan suite aux répercussions de la pandémie de Covid-19 et est connu pour son opposition virulente aux vaccins. Auparavant, Kickl a critiqué les vaccins en les décrivant comme une forme d'"expérience de génétique".

Le professeur Heinisch Reinhardt, expert en politique comparative de l'Université de Salzbourg, décrit le FPÖ comme "l'un des partis les plus réussis de la droite radicale depuis les années 1980".

Dans une interview accordée à CNN, Reinhardt a déclaré : "Ils prospèrent grâce au vide qu'ils remplissent. Comme d'autres populistes, ils contestent les vues de tous les autres partis et ciblent efficacement les démocrates déçus, le mécontentement des élites et la critique de la ligne médiane".

Il attribue également la méfiance envers le gouvernement de coalition autrichien – un "gouvernement de deux partis idéologiquement opposés qui entrent en collision sur presque tout" – comme contribuant au succès du FPÖ.

"Dans cette atmosphère d'instabilité, le FPÖ a prospéré, dans une certaine mesure, grâce à Kickl, un communicateur hautement qualifié et un individu discipliné avec une intelligence exceptionnelle qui le distingue de ses prédécesseurs".

Les sondages quotidiens du journal Der Standard suggèrent que le FPÖ est en passe de gagner avec 27 % des voix, surpassant ses principaux concurrents, le parti au pouvoir OVP avec 25 % et les sociaux-démocrates du centre gauche (SPÖ) avec 20 %.

Si le FPÖ sort vainqueur, son allié probable serait l'OVP, avec laquelle il a déjà servi deux fois comme partenaire de coalition junior.

Le chancelier Karl Nehammer de l'OVP a exprimé sa réticence à former un gouvernement avec Kickl, déclarant qu'il est impossible de "former un gouvernement avec quelqu'un qui révère les théories du complot". Cependant, il a laissé la porte ouverte à une collaboration sans Kickl, partageant des points communs sur des sujets comme l'immigration et les baisses d'impôts.

Si l'OVP surperforme dans les sondages, elle pourrait engager des négociations avec le FPÖ ou tenter de mettre en place la première alliance à trois partis d'Autriche – avec la SPÖ et soit les Verts, soit le parti libéral NEOS.

Selon Reinhardt, le FPÖ est plus susceptible de participer à un gouvernement s'il arrive deuxième plutôt que premier. "Si le FPÖ arrive en tête, il ne pourrait former un gouvernement qu'avec les conservateurs. Cependant, il est incertain que l'OVP souhaiterait être le partenaire junior dans une coalition avec le FPÖ lorsqu'elle pourrait être le partenaire principal dans une coalition avec la SPÖ et un troisième parti".

Reinhardt croit que, si une coalition entre l'OVP et la SPÖ est mathématiquement possible, c'est la sortie la plus probable.

Cependant, Biard affirme qu'il n'est pas impossible que le FPÖ rejoigne une coalition, ou même la dirige – une première en Autriche. Cela augmenterait l'importance et l'influence de l'extrême droite non seulement en Autriche, mais aussi au niveau européen.

Les racines historiques fortes du FPÖ dans la politique autrichienne, associées à son succès lors des élections parlementaires européennes, suggèrent qu'il pourrait avoir une influence significative sur la politique européenne s'il forme un gouvernement de coalition. Cela rappelle d'autres partis d'extrême droite européens

